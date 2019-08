Familia de niños: “Me quedé sola con mis hermanitos” - Efecto Cocuyo

Mirla Perez | @mirlamargarita Doctora en Ciencias Sociales y Licenciada en Trabajo Social. Profesora titular de la Universidad Central de Venezuela. Investigadora en antropología cultural del pueblo venezolano y sobre el fenómeno de la violencia en Venezuela.

Es una expresión que se cruza, se sobrepone, está en todas partes, es pronunciada por alguien, por muchos o por nadie. Está en el ambiente. Está en la vida. En la vida de cada niño o niña que se queda sola. La familia es la más golpeada en este proceso tan duro como es la migración.

No hay seguridad, se quebrantó el piso firme del afecto, de los sueños y la esperanza. Se está quebrando lo que nos hace venezolano, el punto de anclaje que nos ha permitido ver el mundo con ilusión y con arrojo. ¿Qué puedo pedir a este niño que se quedó solo, sin afecto, sin piso, sin sueño? Sin madre, sin la raíz que lo sostenga.

Ya no son casos aislados, la tendencia es a ver crecer frente a nuestra mirada familias de niños solos. ¿Puedo llamarlos familia? Ya dudo. No tengo seguridad en lo que veo, pero siento la dolorosa sensación que estamos frente a la debacle, a la destrucción más grande de nuestra historia. Al sufrimiento más hondo, a la soledad más absoluta, al vacío afectivo que no logrará ser llenado por nada ni por nadie. Eso es lo que veo y siento estupor.

En un reciente estudio que hicimos en el Estado Zulia, el Centro de Investigaciones populares (CIP) junto al Observatorio Social y Humanitario (OSH), nos encontramos con esta realidad. Explotó ante nosotros. Niñas solas, sin adultos en la familia, enfrentan una de las realidades más dura que hayamos podido vivir.

La Hermana Betsabé, con lágrimas en los ojos, nos cuenta del hambre, la miseria, el abandono al que son sometidos nuestros niños. En una escuela en San Francisco, municipio al sur de Maracaibo, encontramos esta realidad: “Otra irregularidad que yo también he visto en el colegio… La cantidad de niñas que están quedando solas, a veces se quedan con el abuelo, pero tenemos casos, de niñas que se van con las de 5to año, una en 3er año y la otra en primaria, y están solas. Solas en una casa. La de 5to año es la que tiene que hacer frente, como hermana mayor de sus hermanitas, o quedan a cargo de la vecina, viven aquí, pero la vecina es la que le tiene que dar la “vueltita” de vez en cuando, pero las niñas están solas. Solas.”

¿Qué edad tiene la niña mayor, 15 0 16 años? Sí, es la hermana mayor de una familia de niñas. Esto en Venezuela era excepcional, hoy se está convirtiendo en norma. ¿Cuántas comunidades de niños vamos a tener? ¿Estamos calibrando el impacto, estamos dimensionando el problema a futuro, somos capaces de advertir las terribles consecuencias socio-culturales y afectivas que se han de desencadenar en el futuro?

Dar la mano no es suficiente

Como investigadora me hago la pregunta y como persona me atrapa el pánico y el dolor. Esto es parte de la crisis humanitaria que atravesamos. ¿Tienen conciencia los políticos de esto que se está viviendo en nuestras comunidades y nuestros niños en ellas? Es terrible que tenga que responder con un “no lo sé.”

“… Las niñas están solas…” en un territorio devastado como el zuliano. ¿Qué comen, quién le proporciona seguridad en las largas noches de agonía porque la luz no llega? Son niñas, el miedo debe ser el compañero inseparable en las noches calientes y oscuras que les toca vivir a diario. ¿Hasta cuándo podrán estudiar? Se acorta para ellas toda posibilidad.

Esta es la debacle que ha dejado el Estado criminal a su paso: niños sin escuela, sin educación y sin familia. Ver a esta Venezuela devastada desde los ojos de estos niños aterra. ¿Qué hacemos? La tendencia parece ser irreversible, los consejos de protección no existen, no garantizan nada, no tienen ni quieren tener capacidad de respuesta.

Como cristiana doy la mano, pero la mano no es suficiente, si no se ofrecen las respuestas estructurales, las que lleguen a la raíz, las que sean capaces de eliminar el mal desde el origen.

* * *

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores

Del mismo autor

Comentarios