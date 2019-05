Esperanza - Efecto Cocuyo

Susana Reina | @feminismoinc Psicóloga. Magister en Gerencia de Empresas. Coach Ontológico Empresarial. Directora Fundadora de feminismoinc.org Venezolana. Feminista. IG: @feminismoinc

En apenas una semana he tenido la oportunidad de asistir a eventos que me dejan con excelente ánimo feminista. Es emocionante comprobar cómo a pesar de las circunstancias económicas y políticas, en medio de la incertidumbre y la crisis, tanta gente continúa apostándole al futuro. En cada reunión pude ver caras entusiasmadas, tanto en expositores como participantes, lejanas a la amargura y la decepción, reflejo de la Venezuela que no se rinde, la que lucha por sus mujeres.

Mentoring con líderes del futuro

Encuentro entre universitarias y mujeres empresarias en la Universidad Metropolitana. Traspaso de antorchas, conocimientos, experiencias; compartir de vivencias personales de directivas y empresarias de la Alianza Venezolana Empresarial por el Liderazgo de las Mujeres (AVEM) a las estudiantes, con la mira puesta en cambiar las cifras de la baja representación de mujeres en posiciones de alto nivel gerencial. Durante dos horas se dio un riquísimo intercambio entre ambas generaciones de venezolanas, desmontando el mito de que las mujeres juntas no nos ayudamos ni podemos construir cosas buenas.

Gracias al Rector Scharifker por sus palabras de apoyo y por mantenerse todo el rato con nosotras. Gracias a Tachy Molina, Claudia Valladares, Yanelly Márquez, María Carolina Uzcátegui y Mary Carmen Lombao por sus testimonios sinceros. Este 24 de mayo a la Simón Bolívar, el 6 de junio a la Monte Ávila y el 12 junio a la UCAB, a seguir inspirando a las más chicas para que no abandonen la carrera gerencial.

Mujeres al límite

Magdymar León, Luisa Kislinger, Fabiola Romero y Bibi Borges, junto a la gente del ILDIS primero y luego en la Asamblea General de Amnistía Internacional Venezuela, presentaron data dura (por confiable y preocupante), sobre la situación de las mujeres en el país, abordando la situación laboral, sanitaria y reproductiva, las migraciones y la situación de nuestras indígenas. La falta de servicios y de atención médica oportuna, la escasez de medicamentos y anticonceptivos, la ausencia de asesoramiento para proporcionar adecuada planificación familiar, el aumento de indicadores de mortalidad materna, abortos inseguros y embarazado adolescente, dan cuenta de lo poco y mal que este gobierno ha hecho por respetar los derechos humanos de las venezolanas.

Valiosísima la investigación realizada, porque da luz en cifras sobre realidades que se han empeñado en ocultar y que pone los focos donde deben ir. Importante difundirlo dentro y fuera del país, con actores habituales y no habituales, para que se tomen cartas en el asunto, incluyéndolo en cuanto plan futuro para el país se formule. Gracias AVESA, CEPAZ, Mujeres en línea, Freya por apuntar alto de nuevo, con este segundo informe que presentan al país.

Mujeres agentes de cambio

En la Universidad Monte Ávila y de la mano de Mujer y Ciudadanía, tuvimos la oportunidad de “hablar de feminismo”, con dos grupos de casi 30 mujeres cada uno, que están formándose para ser activistas de la paz, la reconciliación y la construcción de democracia. Feminismo positivo, lo llaman ellas (aunque para mí, feminismo que no es positivo, no es feminismo, es otra cosa). Y durante 8 horas con cada grupo, desde FeminismoINC, pusimos sobre la mesa mitos, temores, ideas, autoras, teorías, que vencieron la ignorancia y resistencia que usualmente rodea a este movimiento. Ganamos a 60 nuevas aliadas feministas para la causa en el país. Gracias Aixa Armas por insistir en la tarea de formar para transformar realidades.

Mejores prácticas empresariales por la igualdad de género

En el IESA, de manera inédita, las investigadoras Alesia Rodríguez Pardo y Rosa Amelia González, presentaron datos que reflejan la situación de las mujeres en el ámbito laboral empresarial venezolano. Una investigación que marca un hito importante para que de una vez las empresas asuman como propio el tema de la igualdad de género y diseñen políticas y programas que así lo garanticen.

Un paneo por lo que se ha hecho a nivel mundial en esta materia dio luces a los presentes para animarse a emular lo que ya es una marcada tendencia de desarrollo empresarial. Gracias al Embajador Andrew Soper y a Irene Coello y por impulsar desde la Embajada Británica en Venezuela la realización de este estudio y por siempre dar soporte eficiente y oportuno a iniciativas que buscan reivindicar el rol de las mujeres en muchos ámbitos de la vida nacional.

¡Todo esto sucedió en apenas una semana! Regocija ver a las universidades, las empresas, las organizaciones no gubernamentales, los organismos internacionales, haciendo su mejor esfuerzo por incidir en las causas que mantienen a las mujeres en posiciones de desventaja.

Somos todas tejedoras de futuro. Estamos pavimentando el camino que transitarán muchas de aquí en adelante, como lo hicieron otras antes por nosotras. “Porque fueron somos, porque somos serán”, reza un conocido lema feminista. Y lo estamos haciendo realidad. No perdamos la esperanza.

