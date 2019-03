En memoria de Luis Aníbal Gómez

Andrés Cañizalez | @infocracia Investigador, periodista y defensor de la libertad de expresión en Venezuela. Tiene un doctorado en Ciencia Política y es profesor titular de la UCAB. Director de la asociación civil Medianálisis, dedicada al análisis y debate sobre el papel del periodismo.

Conocer en persona a Luis Aníbal Gómez era una suerte de asignatura pendiente. Pilar fundacional de las investigaciones de la comunicación en Venezuela, muy rápidamente se dedicó a otros campos profesionales. En un par de ocasiones anteriores, en los que le mostré interés en conocerle y conversar, se excusó siempre en su supuesta falta de experticia investigativa en el campo de la comunicación y el periodismo.

Pude entrevistarle, finalmente a fines de 2017. La conmemoración de los 40 años de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), de la cual fue presidente-fundador terminó dado pie a una cita ineludible. Fue la única oportunidad que tuve para verle en persona.

Luis Aníbal Gómez falleció en Caracas el pasado 13 de marzo. Según he sabido, se fue silenciosamente. Murió mientras dormía.

Con frases del tipo: “yo no sé nada de eso, yo me dediqué a otras cosas” ó “eso fue hace muchos años, ya no recuerdo que sucedió entonces”, se excusó en esas oportunidades anteriores. Apelé a la común amistad con Antonio Pasquali para convencerlo de acceder a esta entrevista. Un Luis Aníbal totalmente lúcido, pero disminuido en su movilidad tras sufrir años atrás un ACV, me recibió en su departamento en Caracas, en lo que definió como sus cuarteles de invierno.

Luis Aníbal Gómez sucedió a Pasquali en la dirección del Instituto de Investigación de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (ININCO-UCV), centro pionero en Venezuela y América Latina. El ININCO fue fundado en abril de 1974 y Pasquali lo dirigió en sus primeros cuatro años antes de pasar a ocupar posiciones dentro de la UNESCO. Gómez fue director del ININCO entre 1978 y 1980 y es justamente en ese momento en que se funda la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC).

Reunidos un conjunto de investigadores latinoamericanos en la sede del ININCO, en Caracas, en noviembre de 1978, se conforma oficialmente ALAIC. Por aquellos años, la producción investigativa de la región no era cuantitativamente importante. Sin embargo, tanto por su objeto de estudio (el análisis de la dependencia económica y cultural, principalmente) como por su abordaje, con la aplicación fundamentalmente de la perspectiva crítica a la realidad latinoamericana, esta producción se había destacado y tenía impacto en el intenso debate internacional sobre comunicación e información.

Previo a su paso por el campo netamente investigativo, Luis Aníbal ingresó como profesor en la escuela de Periodismo (que luego pasó a ser de Comunicación Social) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con la llegada de la democracia a Venezuela, en 1958, y se jubiló en 1980. Fue director de esa escuela de la UCV entre 1965 y 1969. Introduce en Venezuela la Cátedra de Teoría de la Comunicación en 1965, cuando esa materia pasa a formar parte del Pensum de estudios en la UCV.

El fundador de ALAIC

ALAIC se fundó en Caracas en 1978 y su primer presidente fue Luis Aníbal Gómez, quien en ese momento además de dirigir el ININCO era el presidente de la extinta Asociación Venezolana de Investigadores de la Comunicación (AVIC).

La fundación de ALAIC está, en aquella época, apalancada por la propia UNESCO como quedó en evidencia en una reunión de 21 investigadores latinoamericanos de la comunicación y 6 expertos de la UNESCO que se reúnen en Panamá a fines de 1978 para trazar una estrategia que ayude a consolidar los estudios sobre el periodismo y la comunicación en la región.

En aquel contexto y precisamente con el aval de la UNESCO, Luis Aníbal Gómez da a conocer varios de sus estudios e investigaciones: “La circulación de la información noticiosa: el caso de Venezuela” (1979), “El desequilibrio de la información en América Latina” (1979) y “Los países del área andina en tres diarios de Caracas: un embotellamiento informativo” (1978).

De forma previa, en la extinta revista Orbita Temas de Comunicación Social, editada en Caracas entre los años ´70 y ´80, Gómez publicó entre otros trabajos “La desmitificación del periodismo” (1977) y “La comunicación internacional alternativa” (1980).

