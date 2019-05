CODEPINK no es feminismo - Efecto Cocuyo

Susana Reina | @feminismoinc Psicóloga. Magister en Gerencia de Empresas. Coach Ontológico Empresarial. Directora Fundadora de feminismoinc.org Venezolana. Feminista. IG: @feminismoinc

A raíz de los acontecimientos suscitados en la Embajada venezolana en Washington en relación con la puja por la desocupación de los funcionarios del gobierno madurista, bajo la protección del local por parte de CODEPINK, grupo afecto al chavismo, los comentarios en redes sociales acerca de la asociación de este movimiento de mujeres con el feminismo, empezaron a llover en la forma abusiva y exagerada que ya conocemos: “feministas tenían que ser” “feministas son comunistas” “las feministas están con los dictadores y sátrapas porque son feminazis”, “simples resentidas con complejo de inferioridad”, etc.

Incluso leímos de gente supuestamente inteligente y con no pocos seguidores, comentarios tales como “ya es impresionante la cantidad de feministas a nivel internacional apoyando la dictadura de Nicolás Maduro. Deja bastante claro que mucho del feminismo mundial se preocupa más por el comunismo que por las mujeres” “ese es el peo de los fanatismos” “el feminismo ya no existe, solo queda el hembrismo abortero que odia al varón” “el feminismo actual es marxismo cultural” (Siempre impresiona la carga emocional de violencia con la que insultan al movimiento -que prefiero no transcribir acá- y que para mí tiene dos razones: ignorancia -acerca de su historia y fines- y temor a la pérdida de privilegios que otorga el patriarcado)

Pero más allá de eso, resulta inquietante lo que lleva a pensar a la gente, casi que de manera automática, que un grupo de mujeres rebeldes que usan el color rosado son feministas. La lógica binaria del patriarcado se impone una vez más: hombre-mujer/azul-rosado/capitalismo-comunismo/nosotros-ellos/ amigo-enemigo/etc. No hay intermedios, no hay claroscuros, no hay matices. Es la economía de los estereotipos. Te encasillo para tenerte identificado como enemigo político en la mira, de manera que me ahorre pensar o reflexionar, ni siquiera escuchar lo que tienes que decir.

¿Qué es CODEPINK?

El rollo es que CODEPINK no es feminista ni siquiera en sus orígenes. El objeto político de sus luchas son muchas cosas (paz, lucha contra el militarismo, política exterior de USA…) pero no ponen en el centro a las mujeres como sujeto de transformación o empoderamiento, ni se ocupan de analizar las relaciones de poder entre géneros, ni buscan la igualdad de oportunidades, ni luchan contra el patriarcado, ni hablan de derechos humanos de las mujeres. Por tanto, no son una asociación feminista.

Buscando en Google encontramos que se trata de una ONG internacionalmente activa, en USA y otros países, que se describe a sí misma como un “movimiento de paz y justicia social que trabaja para poner fin a las guerras y ocupaciones financiadas por los Estados Unidos, para desafiar al militarismo a nivel mundial y para redirigir nuestros recursos a la salud, la educación, los empleos verdes y otras actividades que afirman la vida“.

Además de su enfoque en temas contra la guerra, han reaccionado contra los aviones no tripulados en Pakistán y Yemen; la prisión de la Bahía de Guantánamo, para lo cual realizan protestas anuales en la Casa Blanca; el estado palestino, el acuerdo nuclear de Irán, protestas para terminar la alianza de Estados Unidos con Arabia Saudita; los ataques aéreos en Yemen, y las ejecuciones de sus disidentes políticos, entre otros asuntos.

Aunque un grupo de mujeres iniciaron y lideraron el grupo, CODEPINK alienta a las personas de todos los géneros a participar en sus actividades: “CODEPINK no es exclusivamente mujeres: invitamos a personas no binarias, no conformes con el género, y hombres a unirse a nosotros”.

En los 9 principios que declaran en su codepink.org, solo uno, el quinto, hace mención a la diversidad y tolerancia añadiendo: “Abrazamos los principios feministas de cooperación, resolución de problemas, pensamiento crítico, compasión, análisis y procesamiento. Hablamos en contra del racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia, el clasismo, el envejecimiento y otras formas de opresión y prejuicio”. Pero esto no es suficiente para considerarles feministas, si nos atenemos a la definición que hace DRAE del feminismo como “movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres”

Algunos podrán apelar al concepto de la interseccionalidad, aludiendo a que cuando abordas las causas de opresión a las mujeres a lo largo de la historia encuentras múltiples fuentes de discriminación (edad, etnia, raza, religión, clase, etc), pero cuando el sujeto político del movimiento no son las mujeres, eso no es feminismo.

Todo esto aplica para cualquier otra mujer o movimiento político de izquierda que recientemente se haya pronunciado en contra de la supuesta injerencia extranjera en el país (Aminta, @IlhanMN, @AOC et al), que en desconocimiento de lo que las mujeres venezolanas sufrimos a consecuencia del actual régimen, se agarran de la banderas del movimiento para apoyarlo #handsoffvenezuela. Pero eso, repito, no es feminismo. No basta con que seas mujer en un cargo de poder para ser feminista si no tienes conciencia de género.

Juicios infundados

La asociación mujer-feminista-es-comunista o mujer-socialista-es-feminista, es generalizadora, incorrecta e inválida porque el feminismo es un movimiento heterogéneo, no atado a corriente ideológica alguna. Porque donde quiera que haya una mujer sin acceso a sus derechos, sin importar a qué tendencia política apunte, allí estaremos las feministas para señalar, denunciar y activarnos para incidir en las políticas públicas que propicien más inclusión y cambio social. Precisamente en Venezuela, las feministas hemos señalado muchísimas veces que el chavismo es machismo y antifeminismo en sus prácticas, políticas y costumbres. Y contra eso nos rebelamos todo el tiempo.

Así que a los tuiteros de oficio les pido instruirse un poco más antes de lanzar sus acostumbrados e irresponsables juicios que restan valor al trabajo y las luchas que tantas mujeres serias, profesionales y dedicadas, de este y muchos países estamos haciendo para lograr igualdad sustantiva de derechos.

