Cinismo, ideales y expectativas - Efecto Cocuyo

“Si raspamos la superficie de la mayoría de los cínicos, hallaremos a un idealista frustrado, alguien que cometió el error de convertir sus ideales en expectativas”

Peter Senge.

Un ideal es un modelo que sirve de norma, es deseable, por eso lo perseguimos, aunque sólo existe en nuestro pensamiento. Si bien sabemos que los ideales son inalcanzables, los sentimos próximos, combinación que invita a una búsqueda incesante, que nos impulsa a mejorar continuamente, al tiempo que nos recuerda que no somos omnipotentes (nos mantiene humildes). Ese es el valor de los ideales.

Con cierta frecuencia sucede que el deseo de alcanzar un ideal junto con el sentimiento de proximidad que nos produce, hace que lo convirtamos en una expectativa, es decir, hace que consideremos que se realizará en un plazo y de un modo establecido, consciente o inconscientemente, por nosotros. Dicho de otro modo, suponemos que la realidad satisfará nuestro ideal.

Entonces comienzan los problemas. Si ese plazo o ese modo en que suponemos que sucederán las cosas no se cumple, somos presa de la frustración y acabamos desconfiando de nuestra capacidad de logro. Es posible que tratemos de protegernos y traslademos la responsabilidad por el aparente fracaso a las circunstancias o a terceros. He allí la raíz del cinismo al que apunta la frase de Senge.

Hace unos días conocí a una muchacha que, tras vivir 11 años en Nueva York, decidió regresar a Venezuela. En Nueva York hizo sus estudios de pregrado y luego se quedó trabajando en esa ciudad, hasta que, ella y sus dos mejores amigas venezolanas, decidieron que era Venezuela el lugar en el que querían estar.

¿Qué te motiva?, le pregunté. Su respuesta fue, “la ilusión de colaborar en la reconstrucción de mi país”.

¿Ingenuidad? Confieso que pensé que había mucho de ingenua en una mujer joven que ha pasado largo tiempo fuera del país y lo ha mirado de lejos. Mi temor en el momento en que la escuché fue que su destino sea terminar defraudada porque las cosas no se suceden como espera, así que le pregunté ¿qué expectativa tienes? Su respuesta me sorprendió y me recordó la frase de Peter Senge que cito al inicio, “ninguna”, me dijo, a lo que agregó: “es que pienso que nosotros los venezolanos nos metimos en esto y nosotros tenemos que salir de esto. Mucha gente está haciendo mucho por el país, desde aquí y desde fuera, y yo decidí que quiero hacer mi parte desde aquí”.

Me contó, además, que una de sus amigas regresó antes al país, en 2015. Las tres tienen su propio grupo de Whatsapp, de forma que la que llegó primero les ha relatado, desde su experiencia en el sitio y sin dorarles la píldora, los retos que supone vivir en Venezuela por estos días. Supongo que esta aclaratoria fue su forma de decirme que tiene plena consciencia de lo que supone su decisión de volver al país a trabajar en su reconstrucción.

Ideales con los pies en la tierra

Senge cita a otro autor, Bill O’Brien, quien sostiene que el agotamiento no se produce por exceso de trabajo, sino porque convertimos los ideales en expectativas. “Hay profesores, asistentes sociales y clérigos que trabajan con increíble empeño hasta los 80 años,” dice O’Brien, “y nunca sufren de ‘agotamiento’ porque tienen una visión atinada de la naturaleza humana. No idealizan a la gente, así que no sufren un gran estrés psicológico cuando la gente los decepciona”.

Creo que tenemos mucho que aprender de esta joven y sus amigas, no del hecho de que hayan regresado, ella misma aclara que hay mucha gente haciendo su parte desde fuera, sino de la gran humildad que refleja estar dispuesto a trabajar sin descanso por un ideal, aunque el escenario no sea halagüeño y el resultado no se tenga asegurado.

