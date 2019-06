Acuerdo de gobernabilidad, elecciones libres, justas y gobierno de transición - Efecto Cocuyo

Ante la ausencia de unas elecciones libres y justas para la Presidencia de la República en Venezuela en 2018, el severo deterioro del Estado de Derecho y una profunda crisis económica y social, el presidente de la Asamblea Nacional ha propuesto un camino o ruta que ha sido resumido de la siguiente manera: “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. No obstante, esa propuesta no ha podido ser concretada por carecer de los mecanismos jurídicos o políticos efectivos para que ello suceda, incluso a pesar de contar con el apoyo de buena parte de la comunidad democrática internacional y de una mayoría importante de la población venezolana.

Esas circunstancias han conllevado a que Venezuela viva hoy un estado de excepción derivado de la existencia en la práctica de dos gobiernos en un mismo territorio, lo que representa un riesgo enorme para que el uso de la fuerza –la cual ha estado y está presente- pueda escalar como alternativa para un desenlace. Es por ello que resulta urgente replantear la necesidad de llegar a un acuerdo de gobernabilidad como condición previa para la realización de unas elecciones que permitan una religitimación de la Presidencia de la República en Venezuela. Una salida negociada para lograr unas elecciones libres y justas sería la solución más factible, además de ser la menos costosa en términos de vidas, tiempo y recursos.

Cada vez que se habla de negociación o de intentar arribar a un acuerdo para la solución de la crisis se suele atribuir una condición de ingenuidad a quienes la hemos propuesto. Entendemos esa postura por cuanto cada vez que el gobierno ha realizado llamados a “dialogo” a la oposición venezolana, ese proceso ha sido utilizado como una excusa para producir la demovilización o ganar tiempo para mejorar la posición del gobierno. Sin embargo, no hay que confundir esos llamados con una verdadera negocación, la cual no implica que ninguna de las partes renuncie a sus posturas o fortalezas hasta que un acuerdo sea alcanzado, si es que se alcanza.

No tiene fundamento el negar o criticar un intento de negociación, como si ésta fuera una alternativa excluyente de alguna otra, pues la negociación no las impide, y por el contrario, sí permitirá que si esas otras no se consigan, exista una puerta de salida para el problema.