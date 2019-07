WhatsApp, Instagram y Facebook reportan fallas en al menos cinco países, reporta Down Detector - Efecto Cocuyo

Según reportó el diario estadounidense Independent y usuarios a través de sus cuentas de Twitter, la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp está presentando fallas al momento de descargar fotos, videos y audios este miércoles, 3 de julio.

Según el portal web Down Detector que recibió 503 reportes, la falla en WhatsApp afecta parte de Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Argentina, Chile, México, Alemania, España y Reino Unido. En el caso de las fotos, reportes indican que las imágenes aparecen en la conversación, pero no es posible descargarlas.

La falla se extiende las redes sociales Facebook e Instagram. 5 mil 68 reportes señalan que Facebook presenta problemas en el este y sur de los Estados Unidos, al sur de Brasil, Reino Unido, Italia y Portugal.

Instagram y Facebook han dicho mediante Twitter ser “conscientes de que algunas personas están teniendo problemas para subir o enviar imágenes y videos en Integral. Lamentamos el problema y estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible. #instagramdown”.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images and videos on Instagram. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #instagramdown

— Instagram (@instagram) July 3, 2019