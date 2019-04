Venezolanos se preparan para ver "Avengers: Endgame", a pesar de la crisis - Efecto Cocuyo

El final de Avengers: Infinity War es desolador. Thanos logra su objetivo de destruir a prácticamente toda la población del universo y apenas quedan vivos unos pocos superhéroes, entre ellos Iron Man, Capitán América, Hulk y Viuda Negra. La historia cierra con un villano que suspira mientras contempla un paisaje brillante. El panorama es devastador: acabaron con Los Vengadores, ¿y ahora qué?.

Por un año los fanáticos han esperado la vigésimo segunda entrega del Universo Cinematográfico de Marvel y la última de la tetralogía Avengers, luego de The Avengers (2012), Age of Ultron (2015) e Infinity War (2018). El trailer de Endgame, aunque apocalíptico, es esperanzador. Los últimos eslabones, carentes de las más mínimas necesidades, hablan de dar y de hacer lo mejor. “Lo que sea necesario”, repiten.

En la primera entrega de esta saga se enfrentan a Loki, quien llega a la Tierra e hipnotiza a Clint Barton, al Dr. Selvig y a funcionarios de la agencia de espionaje S.H.I.E.L.D. Entonces el comandante Nick Fury junta a Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk, Viuda Negra y Ojo de Halcón para crear el equipo de Los Vengadores y enfrentar esta amenaza.

Para la segunda parte esperan poder descansar, así que Tony Stark trata de reactivar un programa en desuso con el fin de mantener la paz. Pero crea un robot de alta inteligencia de nombre Ultrón que obtiene una mente y pensamiento propio que le llevan a querer destruir toda la humanidad.

El mayor reto de Los Vengadores será enfrentar a Thanos, en la tercera entrega. Esta vez el enemigo parece invencible. De hecho, ni siquiera el poderoso Hulk es capaz de vencerlo y, por el contrario, se asusta y prefiere no volver a aparecer durante toda la película después de recibir una golpiza en el inicio.

En Infinity War, Thanos busca obsesivamente las seis Gemas del Infinito, con las que, con solo un chasquido, espera acabar con la mitad de la vida en el universo, pues considera que de este modo equilibrará la realidad. Apoyados por los Guardianes de la Galaxia, Los Vengadores hacen lo imposible por derrotar al titán. Pero las divisiones y los desacuerdos frente a una amenaza tan grande los llevan a la derrota.

Veremos si en Endgame son capaces de sobreponerse a lo que parece un objetivo imposible.

Avengermanía

A las 10:30 am de este lunes 22 de abril Roberto Carrasquel llegó al Centro Comercial San Ignacio para comprar el boleto en preventa del estreno de Avengers: Endgame, fechado para el 26 de abril. “Tengo muchas ganas de conocer la continuación de la historia luego de que en Infinity War Thanos desapareciera a la mitad del universo”, señaló ansioso por ser el primero en la cola de la taquilla, que abrió a las 3:00 pm.

Carrasquel es uno de los cientos de fanáticos que hicieron una cola que en el centro comercial se extendió hasta dos pisos. La gente esperaba sentada en el suelo, parados y acompañada por amigos o solos. Había quienes hacían la cola para otros o estaban preparados para adquirir varias entradas.

#Ahora Dos pisos se extiende la cola para comprar las entradas para Avengers Endgame en el San Ignacio | 4:35 pm #22Abr pic.twitter.com/a4kLdDGSqb — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) April 22, 2019

Luis Páez esperaba de último en la fila por unos amigos que, como él, quieren ver la película en versión 4D. “Nunca había venido a hacer una cola de esta magnitud para ver una película. Me intriga saber qué pasó con los superhéroes que desaparecen en la anterior”, explica el ciudadano, quien considera que el cine es uno de los pocos espacios de esparcimiento que quedan en Caracas, a pesar de los altos costos: “De este modo uno puede sopesar un poco el efecto de que no haya luz, agua o gas. Hay que relajarse. Ya ni se puede ir a la playa porque es un lujo. Y el cine, aunque no es súper económico, tiene los lunes populares”.

Desde las 10:00 am hacía la cola Víctor Zerpa en el Centro Comercial Sambil para comprar las entradas. A las 4:30 pm era el tercero en la fila. Ha sido un fiel seguidor de todo el Universo Cinematográfico Marvel junto a su hermano y considera a Endgame el final de una etapa emocionante. “Vale la pena hacer esta cola para verla”, afirmó.

Geremi Briceño estuvo parada en la fila desde la 1:00 pm. Opinó que las películas de Marvel ha marcado las vidas de toda una generación durante 11 años. “Espero que Endgame no me deje deprimida como lo hizo Infinity War”, advierte. También aplaude que a pesar de la crisis todavía sea posible disfrutar de largometrajes del nivel de Avengers: “Es estar unos minutos olvidando la crisis. No es que antes estábamos perfectos, pero cuando empezó el viaje de Marvel (2008) la situación era otra. Y poder hacerlo ahorita es una oportunidad muy grande”.

Lea también:

Comentarios