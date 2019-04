Venezolanos en el extranjero reflejarán a través del arte evolución de la crisis del país

Arte como denuncia. Con el objetivo de visibilizar la crisis venezolana, durante el próximo mes de mayo el movimiento “Héroes del +58” realizará en la ciudad de Miami (Estados Unidos) una muestra de expresiones artísticas que reflejarán tres momentos del país: la Venezuela de antier, la actual emergencia humanitaria y “los trágicos resultados del chavismo”.

La diseñadora de moda venezolana y cofundadora del movimiento, Carmela Osorio Lugo, explicó que la iniciativa comenzará formalmente este domingo 28 de abril a partir de las 3:00 pm con la inauguración en el Museo Sustentable The Citadel y continuará durante todo el mes de mayo con el take over de la tienda Nomad Tribe, ubicada en Wyndwood.

En ese local, tres artistas gráficos venezolanos —Cosmik Powder, Oh Wao Mary Cordero y Ávila Composición— mostrarán una instalación de arte que incorpora obras plásticas que reflejarán la Venezuela de 7 estrellas, la lamentable crisis humanitaria y los terribles resultados del chavismo”.

Jornada benéfica

Además de ser una plataforma para el talento venezolano en el extranjero, el evento prevé a través de la venta de camisas de “Héroes del +58” recaudar fondos a beneficio de la ONG Acción Humanitaria por Venezuela, encargada de atender a niños y niñas que viven en las zonas rurales y de alta criminalidad en el país.

“Será una oportunidad no solo para visibilizar lo que ocurre en nuestro país sino también para ayudarlo”, manifestó Osorio Lugo a través de una nota de prensa.

Durante esta protesta creativa, la Venezuela de antier estará representada por Sofia Jaimes (Ávila Composición) quien aseguró que la idea detrás de su obra “es plasmar los tesoros de la capital a través del collage digital y de esta manera rescatar lo que alguna vez fuimos y no dejarlo morir. Cada pieza reúne rostros, instantes y recuerdos de un país que a pesar de estar ahogado por la crisis se rehúsa a desaparecer”.

Mary Cordero, diseñadora gráfica, también participará en esta iniciativa. Con su estilo irreverente, fuera de la caja e inspirada en el Pop Art, reflejará las trágicas consecuencias del chavismo y transmitirá un mensaje humano que conecte con los espectadores y generar conciencia sobre la crisis actual.

Por último, Andrés Palmero, fundador de Cosmik Powder, será el encargado de recrear la crisis humanitaria a través de sus obras creativas y satíricas que promueven la reflexión mediante la exposición de la cruda realidad buscando un impacto en la sociedad.

Con información de nota de prensa

