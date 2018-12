Vender el cabello, donar leche materna: lo que hacen venezolanas emigrantes para sobrevivir

De acuerdo con una investigación del medio informativo Fox News, mujeres venezolanas tratan de apoyarse entre sí donando leche materna a los bebés desnutridos. Otras incluso han intentado venderla como un medio para alimentar a sus propias familias.

El medio estadounidense hizo un reportaje en Cúcuta, Colombia para constatar “la fuga” de venezolanos hacia el país vecino. A través de distintos testimonios y numerosas fotografías, la periodista Hollie Mackey y su equipo plasmaron la situación que atraviesan los emigrantes criollos.

Según la reportera, muchas mujeres venden sus cabellos a los peluqueros locales en Colombia, por alrededor de $ 10-30, dependiendo de la longitud y la calidad. Otras mujeres venden sus cuerpos, dijo Mackey. “Las niñas de tan solo 14 años se alinean en las calles de Cúcuta, disponibles “para alquiler”, ganando alrededor de siete dólares por servicio”.

Agregó que otras mujeres son manipuladas u obligadas a entregar a los “proxenetas” sus documentos y tarjetas de identificación, y posteriormente se las recluta en redes de prostitución. Ese es particularmente el caso en las zonas fronterizas, donde operan muchos grupos armados y narcotraficantes, reseñó la periodista.

En el trabajo destacan que la organización defensora de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Cecodap, estima un aumento de al menos un 18% en el último año, de adolescentes que se suicidan en Venezuela.

Explican que una encuesta reciente del Sistema Público Nacional de Salud encontró que no solo el 95% de las máquinas CAT y MRI están inoperativas, sino que el 43% de los laboratorios están fuera de servicio. El 33% de las camas están rotas y el 51% de los hospitales gravemente cortos de suministros de emergencia.

Además, el 38% de los instrumentos quirúrgicos no están en comisión, y el 62% experimentó incidentes violentos de parte de los familiares de los pacientes hacia el personal del hospital y el 45% informó robo de equipo crucial.

Testimonios de expertos

De acuerdo con Katherine Martínez, la abogada y directora de la ONG Prepara Familia, actualmente no hay antibióticos de amplio espectro, ni siquiera antibióticos básicos para tratar patógenos básicos en niños y presentar enfermedades crónicas.

“No tenemos radiografías funcionando. No tenemos un escáner CAT o un escáner de resonancia magnética. Muchos otros instrumentos médicos vitales no funcionan. Los bancos de sangre municipales no tienen reactivos, por lo tanto, tenemos niños que reciben transfusiones de sangre, se infectan con hepatitis C, e incluso podrían recibir una inyección de VIH”.

Martínez estima que más del 55% de los profesionales de la salud (médicos, enfermeras y otros) han abandonado el país. Los médicos residentes que se han quedado en Venezuela, ganan el equivalente a $ 24 al mes, mientras que los especialistas ganan un poco más, a $ 30.

Julio Castro Méndez, médico que se especializa en enfermedades infecciosas y es profesor en el Instituto Médico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), destacó que el 65% de los 70,000 pacientes con VIH en el país no han recibido tratamiento en los últimos seis meses. Junto con la malnutrición astringente, algunos de sus pacientes adultos varones se han reducido a 77 libras, dijo.

“La mortalidad materna e infantil también ha aumentado significativamente en los últimos años, en más del 65%”, agregó. “Más de la mitad de los partos en Cúcuta son mujeres venezolanas que cruzan la frontera con los bebés en entornos más seguros y mejor equipados”, explicó Méndez.

