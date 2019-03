Usuarios de Twitter reportan falta de agua y luz en sectores de Caracas #13Mar

Tras el megaapagón que afectó a Venezuela durante cinco días, el servicio de agua de algunos estados ha sido afectado. La mañana de este miércoles 13 de marzo, usuarios de la red social Twitter aseguran que el servicio de agua y luz no ha sido restablecido en algunos sectores de Caracas.

En la capital del país algunas personas han tenido que abastecerse del líquido en las tomas de El Ávila que están distribuidas por toda la Cota Mil, incluso en San Agustín los vecinos recogieron agua de las cunetas del río Guaire. En una encuesta realizada a través de la cuenta de Twitter de Efecto Cocuyo se les preguntó a los internautas si tenía suministro de agua, puesto que, el gobernante Nicolás Maduro, afirmó ayer 12 de marzo en cadena nacional, la reactivación de los sistemas que suministran el líquido a Caracas y otras zonas del país.

En Terrazas de Club Hípico en el municipio Baruta de Caracas, el usuario Sergio Latorre Riera, informa que a las 10:48 am el servicio no había sido restablecido. “Sin gota de agua y zonas de la urbanización aun sin luz”, responde.

Inés Cecilia Arevalo, habitante de El Hatillo afirma que desde el día jueves 7 de marzo el municipio capitalino no tiene agua. Al otro lado de la ciudad en Caricuao, la usuaria Isabel Reina reporta que tampoco tiene suministro del líquido, “aquí en la UD5 de Caricuao no hay agua y ya estamos vacíos, no se que se creen estos ya son las 11:20 am, 13-03-2019”.

En el centro de Caracas en las comunidades de Puente Hierro, Santa Rosalía y Santa Teresa los tuiteros informan sobre la falta de agua. “Todavía sin agua, 11.16 am miércoles 13.03.2019”, escribió Ana Martínez.

Asmedis Andrade habitante de El Guarataro aseguró que en la barriada caraqueña aún no hay suministro de agua. “A esta hora 11:26 am en El Guarataro parroquia San Juan, ni ruido hace la tubería”, informó.

En la encuesta algunos ciudadanos informaron que en zonas como La California Norte, Chuao y El Llanito hay suministro de agua desde la noche de ayer.

Sin agua y luz

A pesar de que Nicolás Maduro afirmó que el servicio eléctrico se está restableciendo en algunas zonas del país, aún en partes de Caracas la electricidad no ha llegado desde el jueves 7 de marzo. El usuario Ale Gabaldón, habitante de Las Mercedes informó que tiene “más de 144 horas sin luz”. La misma situación ocurre en la urbanización Alto Prado en el este de Caracas, según denuncia el usuario Veva Arnal.

En Las Minas de Baruta, la electricidad llegó el domingo, pero tras la explosión del transformador en La Ciudadela, los vecinos reportan que no se le ha restablecido el servicio de energía eléctrica. “En Minas de Baruta, seguimos sin luz, hoy miércoles 13, 11:15 am”, tuiteo Thaís Mabel Lugo.

Wladimir Lizcano, habitante de Parque Caiza, aseguró que duró al menos 118 horas sin servicio eléctrico. “Llegó a las 3 de la tarde del martes 12 y se volvió a ir a las 4 de la madrugada”.

