USB pospone reinicio de clases tras megaapagón por falta de agua en ambas sedes - Efecto Cocuyo

A media máquina. Tras la pausa obligada por el megaapagón que afectó al país, la Universidad Simón Bolívar (USB) pospuso el regreso de las clases debido a la falta de agua en sus dos núcleos: Sartenejas y el Litoral. Sin embargo, el martes 19 de marzo iniciarán actividades de manera parcial, que incluyen labores administrativas, defensas de tesis y actos de grado.

El secretario de la USB, Cristian Puig, recordó que desde hace más de tres meses Hidrocapital no suministra agua a la sede de Sartenejas, en el municipio Baruta. Por esta razón han tenido que paliar el servicio con un pozo que tiene la universidad y que funciona con bombas. Indicó que producto de la interrupción de la electricidad estos artefactos no estaban operativos y no se pudieron llenar los tanques.

El profesor agregó que a través de una encuesta se consultó a la comunidad universitaria sobre las condiciones en las que se encontraban tras el apagón para planificar la reprogramación de actividades.

Advirtió que este martes, con la incorporación del personal, también se evaluarán posibles daños a equipos tecnológicos, ya de por sí obsoletos, en los distintos departamentos producto del apagón. Agregó que parte de los servicios telemáticos sí habían resultado afectados y que algunos edificios se hallaban incomunicados.

Planificación en la UCV

El secretario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Amalio Belmonte, informó que en el Consejo Universitario del lunes, 18 de marzo, se acordó reiniciar las clases el miércoles 20. Este martes se realizarán los 11 consejos de facultad para que en ese espacio se evalúe en qué condiciones se retomarán las actividades tras el megaapagón.

En el Consejo también decidieron exigir el pago de los salarios, jubilaciones y pensiones del personal correspondientes a la primera quincena de marzo, así como las providencias estudiantiles, los servicios de salud y asistencia social. Esto tras denunciar que se estaba aplicando un chantaje a las autoridades para que reconocieran a Nicolás Maduro como presidente de la República para poder transferirles los recursos.

Por otro lado, Belmonte reiteró que la universidad respalda el informe técnico presentado por la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, que atribuye a un incendio bajo la línea troncal de transmisión 765 kilovoltios, y no por un sabotaje como afirma el Gobierno de Maduro.

La Universidad de Los Andes (ULA) anunció a través de sus redes sociales que las actividades académicas serán retomadas también el miércoles 20 de marzo. Mientras la Universidad del Zulia (LUZ), ubicada en uno de los estados más golpeados por la crisis eléctrica, los estudiantes fueron llamados a reincorporarse a clases el 25 de marzo.

Comentarios