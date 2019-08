Trabajadores convocan a la calle este viernes #23Ago por la protección del salario - Efecto Cocuyo

La Coalición Sindical Nacional exigió nuevamente la dolarización del salario en el país, la indemnización de trabajadores y la eliminación de los contratos únicos. Estos motivos son los que alientan la convocatoria a todos los trabajadores a marchar este viernes, 23 de agosto, desde La Hoyada hasta el centro de Caracas.

Desde la sede de la Federación de Trabajadores Universitarios este 21 de agosto, se juntaron sindicalistas del sector educativo, petrolero, agricultor y sindicatos municipales para realizar la convocatoria.

Eduardo Sánchez, representante de la Federación de Trabajadores Universitarios, rechazó imponer las actas convenio que sustituyen a los contratos colectivos, “imponiendo a los trabajadores contratos sin aumento de salarios”.

Consideró que la clase obrera “vive el peor momento de la historia republicana”.

“Se necesitan al menos unos 300 dólares para los expendios mensuales cuando la clase trabajadora vive con dos o cinco dólares el mes”, dijo. Por eso los sindicalistas exigieron al Ministerio del Trabajo que ofreciera nuevas tablas salariales a partir de 400 dólares.

También el trabajador universitario tocó el tema de la indemnización a los trabajadores del sector público que perdieron el pago de sus prestaciones sociales en el 2014 y 2015.

“Hay trabajadores que se jubilaron en el 2014 que no les pagaron las prestaciones sociales, no porque ellos no se lo pidieron, sino porque el Estado no tenía cómo pagarles. Después de la devaluación, a esos trabajadores a los que les debían 200 millones de bolívares fuertes, hoy el día quieren pagarles doscientos bolívares soberanos.”

Por último, el vocero explicó que con los nuevos convenios salariales se habían eliminado los tabuladores y se habían unificado el pago a todos los trabajadores, debido al memorando 2.792.

Esto fue perjudicial, por ejemplo, para los trabajadores del sector universitario. Antes, a estos trabajadores les correspondía por el convenio 4.75 salarios mínimos. Hoy viven con uno solo.

Sector petrolero destruido por “salarios de hambre”

Durante la rueda de prensa, José Bodas, secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros, denunció los “salarios de hambre” que reciben los trabajadores del sector.

“La industria petrolera jamás se va a recuperar con los salarios de hambre que colocan a los trabajadores petroleros en condiciones de semi esclavitud… jamás se va a aumentar la producción petrolera con persecución a sus trabajadores”.

Bodas recordó que las refinerías El Palito y Puerto La Cruz no están produciendo actualmente “ni un barril de petróleo”, y que, en la refinería de Paraguaná, la producción petrolera no alcanza el 20%.

Según el trabajador esto sucede a causa de “la corrupción, y la falta de inversión, mantenimiento y dotación de implementos de inseguridad que hay en la industria petrolera”.

También habló sobre una convención en la que se aprobó para los trabajadores el “factor 930, que no es más que la alineación del pago ilegal, ilegítimo de horas extra, tiempo de viaje, domingo trabajado y todos los sistemas de guardia”, dijo.

Marcha el 23 de agosto por la liberación de los sindicalistas presos

Por su parte, Jorge López, presidente del sindicato del municipio Libertador, reclamó que las cajas que le entregan a los trabajadores desde el Comité Local de Abastecimiento y Producción –llamadas cajas Clap– no contienen variedad de alimentos con los componentes nutricionales suficientes para una buena alimentación.

El sindicalista también convocó a los trabajadores a una marcha el viernes desde la estación de metro de La Hoyada llevando sus exigencias hasta la Vicepresidencia. Otro punto importante para el CSN el viernes será pedir la liberación de Rubén González y Rodney Álvares, líderes sindicales recientemente procesados.

