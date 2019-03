Taquillas vacías y pocos viajeros en inicio de carnavales en La Bandera #1mar

“No hay vida aquí. Estamos trabajando como en un día normal”, expresó José Rodríguez. Sostenía un cartel en sus manos que ofrecía viajes para San Cristóbal (Táchira), en el Terminal La Bandera. “Los lunes normales suele haber más gente”, comentó Rodríguez, respecto a la baja afluencia de viajeros por carnavales, este 1 de marzo.

Rodríguez, que trabaja como vendedor de boletos en este terminal, aseguró que la constante en 2019 ha sido de pocos viajeros, incluyendo las temporadas vacacionales. Pocos caraqueños invierten en viajes por la crisis.

“Años anteriores ya a las 12 del mediodía se había vendido todo. Pero este año ha habido pocos viajes. En los carnavales del año pasado hubo un poco más de gente. Ya casi no gastan dinero en viajes, por lo caro que está todo”, comentó.

Los gritos de pregoneros, que ofrecían distintos destinos, invadían la atención de los pocos viajeros. Entre la bulla algunos descansaban en el suelo junto a su equipaje. Otros se paseaban por las taquillas vacías y mal iluminadas. Por las rampas del deteriorado Terminal La Bandera transitaban también pocas personas.

“Si ya no vinieron pasajeros hoy viernes, ya no lo harán. Quisiéramos esperar un mayor flujo el fin de semana, pero no creemos. Antes la gente comenzaba a viajar desde el lunes”, manifestó Rodríguez.

“Menos que un día normal”

Eran las 10:00 am y la línea de Expresos San Antonio había vendido solo 18 boletos, para viajar a esta ciudad andina. Durante los días no feriados suelen salir de esta línea 6 autobuses, que cargan 60 personas cada uno, según indicaron.

“Hay menos gente que en los días normales. No hemos vendido casi nada y estamos trabajando desde las 5:00 am”, comentó uno de los trabajadores, mientras apuntaba a la taquilla vacía.

En esta línea también ofrecen viajes para San Cristóbal. En menos de dos meses el costo del pasaje para viajar a San Cristóbal aumentó 600%. El 4 de enero costaba Bs.S 4 mil, mientras que ahora se ofertaba en taquilla a BsS 28 mil. Sin embargo, aseguran que poco les alcanza para reponer gastos.

“Es muy difícil con estos precios, porque una camioneta demanda mucho dinero”, indicó el vendedor.

Solo una taquilla rompía el patrón en La Bandera. En la ventanilla de Misión Transporte se formaba una docena de personas para adquirir la boletería. La razón es que en esta empresa gubernamental el costo para viajar es mucho menor que en otras taquillas.

“Aquí, para viajar a Mérida, cuesta 10 mil, mientras que en las otras líneas privadas está en 28 mil”, comentó Roger Cabrera, mientras esperaba en la cola. Junto a su pareja se dirigía a esta entidad andina.

Cabrera es un fiel viajero en carnavales. Acostumbra a realizar su recorrido a Mérida siempre que tiene la oportunidad. Ha sido testigo de la disminución de los pasajeros y de los buses en estas temporadas vacacionales.

“Antes tenía que venir de madrugada para poder comprar el boleto. Ahora está muy suave, llevo media hora aquí y no creo que pase de más de una hora”, comentó Cabrera. Los tres viajes que realiza esta línea para Mérida son en la tarde.

Foto: Cristofer García.

