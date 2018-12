“Solo detallitos, los niños deben entender”, dijo madre sobre regalos de este #24D

Tiempos de crisis exigen madurez hasta de los que no les toca. “¿Cómo le explicas a un niño que un loco está tirando el país por la ventana?”, inquirió una madre en el Mercado Municipal de Quinta Crespo este lunes, 24 de diciembre, mientras hacía las compras de Navidad.

Luego de adquirir verduras, la mujer le hizo la pregunta al equipo de Efecto Cocuyo, y añadió que ahora los regalos del Niño Jesús constan de “detallitos“, pues sus hijos “deben entender” la dificultad de la situación en la que está el país.

No quiso revelar su nombre y se perdió en una multitud, que colmaba varios espacios del mercado. El libre tránsito era exclusivo para los locales que vendían cualquier cosa que no fuese alimentos.

“Hoy no he recuperado ni para pagar el pasaje de vuelta”, dijo María José Suárez, vendedora de prendas y vestidos en el recinto. La mujer de la tercera edad argumentó: “La gente solo está pendiente de comprar comida“. Lamentó que desde el 21 de diciembre de este año no ha vendido una sola prenda.

Cuatro años de decadencia desembocaron en la condición actual del negocio, explicó la comerciante. “Antes me quedaba hasta las 4 de la tarde porque el local se mantenía lleno. Ahora, me podría ir a las 10 de la mañana, y eso que llegué a las 8 am”.

El 2016 no fue el mejor; pero desde el 2017 el negocio ha ido en picada, dijo el encargado de una tienda de bisutería en El Recreo. “Nuestras ventas han caído aproximadamente 80% con relación al pasado año. En estos momentos entran cantidades enormes de bolívares al negocio, pero vendemos muy pocos productos“, precisó el vendedor.

En el mismo centro comercial pero en una tienda de juguetes, uno de los encargados aseguró que a pesar de que el local ha manejado un flujo importante de clientes, durante los últimos días, han vendido “muy pocos productos”.

“La gente viene, mira los precios y se va. Muy pocos se quedan más de 10 minutos y compran”. Según el trabajador, entre el 15% y 20% de las personas que han ingresado al local en los últimos tres o cuatro días decidieron comprar algún juguete.

El Millenium Mall estaba desértico. Las tiendas albergaban zapatos, camisas, pantalones que no se iban de regalos. Estantes repletos pero sin espectadores. Algo de vida brindó la feria navideña al centro comercial, aunque con “mucha menos gente que en años anteriores”, de acuerdo con el testimonio de un vendedor de juguetes.

“No me ha ido como hubiese querido. Tampoco es que me va mal. He vendido un 10% de lo que tenía estimado, pero es significativo igual”, indicó el comerciante. El hombre aclaró que la venta de juguetes no ha sido fácil durante este diciembre, porque “el más económico cuesta Bs.S 2.000, y el más caro Bs.S 45.000”.

Contrario a los últimos dos, el City Market en Sábana Grande estaba lleno. Pero no eran las tiendas de ropa, de calzado, de juguetes, las que conglomeraban más gente. Eran los kioscos, algunos restaurantes y los puestos de ventas de celulares.

Los encargados de la venta de teléfonos inteligentes aseveraron que este diciembre 2018 ha sido “uno de los mejores”. Declaración diametralmente opuesta a las de los demás entrevistados.

“No sé por qué, pero este año, y en especial en diciembre, nos ha ido mucho mejor. Tenemos celulares a buen precio. El más accesible cuesta 45 dólares, y el más caro 1.700″.

Uno de los más costosos era el Iphone X. Los empleados confirmaron que no han tenido ningún tipo de problema con su precio, pues el producto “se ha vendido bastante”.

En diametral contraste, mientras Jorge Deprimera compraba ropa para sus hijos en un local del centro comercial El Recreo, al ver que el precio de una camisa doblaba el salario mínimo, exclamó: “Esto cada vez tiene menos sentido”.

“Esto es lo que quiere el Gobierno. Que la gente solo se preocupe por sobrevivir, por comer, porque ese el mecanismo de control. Si no tienes como comer y dependes de un regalo del Estado, será muy difícil que te rebeles en su contra”, dijo el hombre de 41 años, este 24 de diciembre.

Fotos: El Estímulo/Yamel Rincón

