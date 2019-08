Sindicatos de empleados públicos exigen respuestas sobre mejoras salariales - Efecto Cocuyo

La Coalición Sindical Nacional exigió desde la torre ministerial del despacho de Educación en La Hoyada, que se respetara el derecho a un salario digno.

Este viernes 23 de agosto, los representantes sindicales de distintos sectores laborales convocaron a una caminata desde la esquina de Los Chorros hasta la Vicepresidencia de la República. Su intención era causar “agitación” en los trabajadores del sector público y unirlos a la lucha por sus derechos laborales.

Un par de decenas de personas lograron llegar al punto de encuentro a pesar de la suspensión de la mitad de la Línea 1 en el sistema de Metro. Con la lluvia no lograron subir a la avenida Urdaneta, donde un piquete de la Guardia Nacional que los doblaba en número los estaba esperando, pero aunque no fueron a la Vicepresidencia, representantes del despacho llegaron a ellos. En el encuentro los sindicalistas lograron dialogar con una representación del Viceministerio de Trabajo y Empleos.

Acompañadas por un militar, dos trabajadoras del ministerio tomaban nota en una libreta, y escuchaban a los representantes sindicales sin hacer ningún gesto en el rostro. Gricelda Sánchez, representante del sindicato de maestros, les reclamó que más de cuatro veces han acudido con los mismos dos documentos al viceministerio sin obtener respuestas de sus exigencias.

“No están respetando los reenganches, nos quitan las oficinas sindicales, a José Bodas, del sindicato petrolero, lo quieren despedir porque está haciendo protestas… discuten un contrato en un marco unitario que nadie permisó, ni hicieron asamblea para eso” les dijo el sindicalista Carlos Salazar.

-¿Por qué no participaron en el contrato marco unitario? – preguntó una de las representantes del viceministerio

-Porque es netamente oficialista. El presidente del sindicato del metro es constituyentista, Erickson Alvarado- respondió.

-Está abierto para todos.- replicó la representante del gobierno chavista.

-No está abierto. No puede estar abierto cuando no se llaman a las organizaciones sindicales que han firmado los contratos por tantos años- contestó Sánchez.

-Ustedes deben estar conscientes de que con ese sueldo que ganan no pueden vivir- dijo la maestra a los representantes- que la educación está privatizada, porque que un trabajador no pueda comprarles a sus hijos los útiles para que regresen a las aulas es privatizar la educación.

-Este es del sindicato del metro y lo botaron, lo mandó a botar un constitucionalista- apuntó Carlos Salazar, refiriéndose a Jairo Colmenares, representante de Caracas en el sindicato del Metro, quien fue escogido en el 2017 con otros que conformaban la plancha opositora y despedido ocho meses atrás.

Foto de Isabella Reimí

Piden liberación de Rubén González

Los sindicalistas ofrecieron nuevamente declaraciones a la prensa, recordaron los mismos puntos que se habían tratado esta semana en la protesta de los educadores el martes y en la rueda de prensa el miércoles.

Eduardo Sánchez, del sindicato de trabajadores de la UCV exigió la liberación de Rubén González “un hombre de 75 años cuyo único delito fue pedir en una marcha que liberen a sus propios compañeros y a las contrataciones colectivas que las tienen liquidadas”.

El trabajador petrolero José Bodas, reclamó la eliminación del memorándum 2792 “que dice los trabajadores no podemos tener más de dos salarios de hambre”.

A su vez Bodas recordó que los trabajadores no están interesados en recibir alimentos de las cajas Clap, que no contienen alimentos con suficientes nutrientes, sino un salario para comprar la canasta alimentaria familiar, situada en 300 dólares según el sindicalista, como establece en el artículo 91 de la Constitución.

Gricelda Sánchez pidió la renuncia del ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz y reiteró que van a continuar apoyando a la coalición, que convocó a dos grandes manifestaciones, una el 4 de septiembre y otra el 4 de octubre, motivados por las mismas razones que dieron a conocer.

La coalición se conforma por todos los sectores trabajadores del país tales como educación, salud, petróleo y agricultura.

Fotos: Iván Reyes

Lea también:

Comentarios