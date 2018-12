Sectores en Caracas y Miranda reportan al menos 24 horas sin electricidad este #25dic

Navidad a oscuras. Sectores de la Gran Caracas y Miranda permanecen sin luz este 25 de diciembre desde hace más de 24 horas. La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informó están trabajando para restablecer el servicio.

Los sectores afectados, según notificó Corpoelec son: La Peña, Las Mercedes, Lomas del Mirador, San Luis, San Román y Santa Rosa de Lima. También Parque Humboldt, en el municipio Baruta. El sector Cortada del Guayabo, en el municipio Guaicaipuro, la urbanización Ave María de San Francisco de Yare y Los Teques (capital mirandina), se han visto afectados.

“Agradecemos su comprensión”. Es la única excusa ofrecida por la estatal eléctrica. Sin embargo, con descontento y frustración, distintos usuarios han reclamado haber celebrado la Nochebuena sin servicio eléctrico.

“Tremendo regalo de Navidad de Luis Motta Domínguez (ministro de Energía Eléctrica) 16 horas sin luz desde las 3 am. No hay cuadrilla y no hay repuestos”, comentó José Luis Chamariapa, en su cuenta Twitter.

La realidad es muy distinta a la ofrecida por la primera dama, Cilia Flores, quien invitó a disfrutar de una Caracas iluminada en la reciente campaña navideña. Así lo recordó la especialista en nutrición, Susana Raffalli, quien aseguró tener este martes más de 30 horas sin energía eléctrica.

“Recurro a la intención con la que desde la presidencia nos mostraron Caracas iluminada, para que intercedan por quienes pasamos noche buena sin luz, y sin poder cocinar.

Tengo 32 horas asi. ¿Alguien más quiere hacer su petición diciendo lugar y horas sin luz?” dijo Raffalli en su cuenta en Twitter.

Sin embargo, a pesar de los sectores mencionados, residentes de otras zonas reportan suspensión del servicio eléctrico. “Por favor atiendan la emergencia de los Chaguaramos, Caracas, municipio Liberador. Parroquia San Pedro. Estamos sin servicio”, comentó un usuario este martes.

La empresa gubernamental no ofreció ninguna otra información respecto al avance de los trabajos o restablecimiento de la electricidad. Tampoco informaron sobre la razón de la falla.

Usuarios descontentos

A propósito de las fallas en el servicio eléctrico y la falta de respuestas, así se expresaron usuarios en Twitter:

