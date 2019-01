Saime no prestará servicios hasta el 7 de enero por “adecuaciones” tecnológicas

Inoperativo. Por “adecuaciones en la plataforma tecnológica” el Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) no prestará servicios en ninguna de sus oficinas hasta el próximo lunes 7 de enero.

La información fue difundida a través de la cuenta en Twitter del ente, @SomosRedSaime. Tras el mensaje, varios usuarios que indicaron tener citas para tramitar sus documentos de identidad este miércoles, 2 de enero, manifestaron su descontento.

Martha Ollarves calificó el comunicado de un “irrespeto al ciudadano”. Relató que este miércoles acudió a la cita en la sede asignada donde informaron que no estaban trabajando. “¿Por qué no avisan con anticipación? Con toda la tecnología que disponen. Viajé desde el interior (del país) con un adulto mayor“, publicó en la red social.

Por su parte, la usuaria Daylin Castellano especuló que el anuncio también implicaría que tampoco se activaría la página para tramitar el pago del pasaporte.

#Atención || Informamos a todos los usuarios que por adecuaciones tecnológicas el #Saime no prestará servicio de atención al público en ninguna de sus oficinas hasta el 7 de enero de 2019 #02Ene pic.twitter.com/NU9fHZ7T5B

Durante los últimos días del 2018, y los dos que han transcurrido del 2019, a través de las redes sociales distintos ciudadanos expusieron las dificultades que han enfrentado para obtener el pasaporte. Algunos denuncian que, incluso, llevan dos años intentando obtener el documento de identidad.

¿Cuándo van a emitir los pasaportes pendientes por impresión solicitados en el territorio nacional desde 2016 hasta 2018? ¿Si no se tiene una enfermedad crónica o terminal, si no se es deportista o estudiante internacional, no hay derecho de obtener pasaporte para salir del país?

— W. Daniela Correa M. (@WDanielaCorreaM) January 2, 2019