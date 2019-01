Representantes apoyaron lucha de los maestros este #18Ene en Los Símbolos

Padres solidarios. Los maestros no estuvieron solos cuando salieron a protestar este viernes, 18 de enero, en la parroquia Los Símbolos del municipio Libertador de Caracas. Sosteniendo una hoja de papel en una mano como pancarta, Elirma Aponte fue una de varias representantes que mostraron solidaridad con quienes educan a su hijo.

“Los docentes son la primera influencia en los niños después de la casa. Me consta que trabajan con el corazón, son héroes sin capa. Vengo por consciencia y gratitud por la dedicación que tienen con nuestros chamos”, expresó la madre.

Educadores y representantes de alumnos de las escuelas públicas Leopoldo Aguerrevere, Urbaneja Achelpohl y Humberto Parodi Alister se apostaron en la plaza Los Símbolos para denunciar sus salarios “de miseria” y la violación de su contrato colectivo. Llevaron pancartas, corearon consignas y, por minutos, trancaron la calle para que los conductores oyeran su reclamo.

Aponte no fue la única representante en el lugar. Elsy Villalobos no pudo evitar que se le aguaran los ojos al decir que no era justo que los maestros ganaran tan poco. “Me da mucha tristeza”, expresó. Mientras Angie Carvajal aseguró que el magisterio, como el resto de los ciudadanos “tiene familia” y a veces les pasa que no tienen comida en sus casas ni cómo trasladarse a sus sitios de trabajo.

“¿Si no les cumplen su derechos a ellos, cómo se les van a garantizar los derechos a los niños?”, se preguntó la representante del Leopoldo Aguerrevere, Ana Martínez, quien también denunció las deplorables condiciones en las que se encuentra el plantel: sin agua en los baños, sin comedor, sin materiales de papelería y con un programa de alimentación deficiente.

Sin salarios pero con vocación

Al borde de la acera Arleydis Ariz, profesora de matemática, sostenía una cartulina que advertía: “Sin maestros no futuro, sin maestros no hay país”. Contó que su última quincena le permitió comprar solo “medio cartón de huevos” para aportar a su hogar. Vive en Guarenas y en transporte gasta 400 bolívares soberanos diarios, “y si voy tarde los piratas pueden cobrar el doble o el triple”.

En la protesta, apoyada de una muleta, también estuvo Esmeralda Arroyo. Desde hace tres meses es maestra suplente en la escuela Ramón Pompilio Oropezay y no ha cobrado sueldo ni una vez. “Recibo un bono, pero eso no me da para subsistir. Sigo asistiendo a clases porque tengo vocación, los niños son el futuro y no podemos permitir que eso se detenga”.

La secretaria de reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros, Gricelda Sánchez, denunció que tras la agenda de protesta que han emprendido esta semana existen autoridades del Ministerio de Educación que han aplicado el amedrentamiento: “Por ejemplo en la escuela Isaura Correa, de la parroquia Macarao, permanecen afuera funcionarios de la Guardia Nacional para evitar las manifestaciones”.

Volanteo y reclamo de universitarios

La mañana de este viernes, 18 de enero, profesores y empleados de la Universidad Central de Venezuela (UCV) repartieron volantes frente a la estación del Metro de Ciudad Universitaria para invitar a los transeúntes a participar en la protesta que convocaron sectores de la sociedad civil y políticos opositores para el próximo 23 de enero.

El vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv), Tulio Olmos, explicó que el objetivo de la movilización buscaba mostrar el respaldo de las organizaciones gremiales a la lucha por reconstruir el hilo constitucional en el país: “Creo que se está dando la renovación del liderazgo y del mensaje de esperanza”.

En la concentración también reclamaron el retraso de cuatro días en el pago de la quincena a los trabajadores de las universidades públicas del país: “Esa es una prueba de la importancia que le da el gobierno a la educación”, dijo.

Fotos: María Victoria Fermín

Comentarios