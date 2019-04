Reportan apagones en las regiones del país este #2Abr - Efecto Cocuyo

Este martes, 2 de abril, ciudadanos del interior del país denuncian que se registraron apagones en algunos sectores, a pesar de que Nicolás Maduro no ha aclarado todavía cómo será el plan de racionamiento que anunció el 31 de marzo.

En el caso de Maracaibo, una de las ciudades más afectadas durante la crisis eléctrica, continúan los cortes. Ayer la editora Margarita arribas, que vive en dicha localidad, expresó: “Llevo 72 horas continuas sin luz en Maracaibo, tengo una señal esquiva y deficiente en el celular y poca batería. ¿Alguien puede decirme si se ha dicho algo sobre el Zulia?”.

Llevo 72 horas continuas sin luz en Maracaibo, tengo una señal esquiva y deficiente en el celular y poca batería. ¿Alguien puede decirme si se ha dicho algo sobre el Zulia? ¿Algún estimado? ¿Alguna esperanza? ¿Existimos? — Margarita Arribas (@pimpina) April 1, 2019

Hay usuarios que afirman que tienen más de 100 horas sin luz. “En Maracaibo sin luz desde el viernes a las 7:00 pm. Situación insostenible. No hay mucha información”, indicó un ciudadano identificado como Mv Ángel Parra.

En el estado Mérida, donde hay zonas que han estado hasta 24 horas sin luz, el servicio de energía ha comenzado a restablecerse este martes, de acuerdo con el periodista Leonardo León. Sin embargo, todavía se mantienen los problemas con el Internet y la telefonía.

#2Abr. Luego de 24 horas en algunos sectores de #Mérida se comienza a restablecer el servicio eléctrico. Los Comercios funcionan parcialmente por fallas en los puntos de cobro. No hay internet. 12.45pm — Leonardo León (@leoperiodista) April 2, 2019

En Merida nos acaba de llegar la luz 12m desde el viernes en la tarde sin internet, al parecer el racionamiento va a ser 6hcon luz 18 sin luz, — malinxe_bb (@malinxe_bb) April 2, 2019

Con fallas de energía y en los puntos de venta se encuentran los residentes de Barquisimeto, estado Lara. Un usuario dijo que desde el viernes no hay luz en el centro de la ciudad. “En la carrera 18, entre 46 y 47 y sus alrededores, no tenemos luz desde el sábado a las 7:00 pm”, indicó Karely Rodríguez.

En la carrera 18 entre 46 y 47 y sus alrededores no tenemos luz desde el sábado a las 7 de la noche — karely Rodriguez (@HeitsaK) April 2, 2019

La luz es intermitente en El Socorro, estado Guárico, dice la usuaria Mary Villegas, mientras que en Valle La Pascua se cortó la energía ayer a las 11:30 am, llegó a las 2:10 am y volvió a irse esta mañana a las 8:30 am.

@Vladimirala1_gv #HenriFalconALa1, Buenas tardes, la luz es intermite y sin agua desde hace varios dias en El Socorro Guárico — Mary Villegas (@MaryVil0528) April 2, 2019

“Todavía hay sectores en San Carlos, Cojedes, sin energía eléctrica. No hay indicios de que llegará”, dijo la usuaria Oneida.

Pero que loco si en San Carlos desde el viernes sin luz sector cantaclaro y solo colocaron ayer dos de abril en parte del centro y complejo iraníes — Esperanza (@vaneygera31) April 2, 2019

En Valencia, estado Carabobo, la electricidad regresa tres horas “cada 48 horas“, dicen ciudadanos. “San Diego, Carabobo, sin luz. No hay novedad. Lo normal”, agregó otro usuario.

Para hoy no han reportado fallas de energía en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, pero sí problemas con el Internet. “En Ciudad Bolívar, municipio Heres, no hay agua ni señal de internet Cantv ni Movilnet”, expresó África Solis.

En ciudad Bolivar municipio Heres parroquia catedral no hay agua ni señal de internet CANTV ni móvilnet — africa solis (@africasolis) April 2, 2019

Los ciudadanos denuncian fallas, también, en Barinas (Barrancas), Aragua (Villa de Cura y San Casimiro), Apure (San Fernando), Anzoátegui (El Tigre y Anaco) y Monagas (Maturín).

