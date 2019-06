Reportaje de Armando.Info revela claves sobre trata de personas en Güiria

Las desapariciones de dos embarcaciones que iban de Güiria a Trinidad y Tobago, en apenas 24 días, levantaron sospechas en el pueblo que apuntan al posible secuestro de los viajeros por una red de trata de personas.

No hay rastro de los peñeros que supuestamente naufragaron ni de los ocupantes que iban en ellos. Lo que sí hay son 60 familias que insisten en que sus parientes están secuestrados y exigen que los busquen.

Mujeres como mercancía, un viaje secreto entre Venezuela y Trinidad, reportaje de Armando.Info, revela claves sobre el modus operandi de las organizaciones criminales que operan en el poblado ubicado en el estado Sucre, al oriente del país.

Aquí las claves:

1.- Las redes de trata pagan hasta 300 dólares por la captación y entrega de una mujer en Güiria.

2.- El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Fuerza Armada Nacional determinó que funcionarios policiales y del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) están involucrados o tienen alguna relación con quienes transportan a las mujeres, reveló una fuente del Ministerio Público (MP).

3.- Un fiscal del MP, que pidió proteger su identidad, señaló: “El primer problema que no logramos superar era que la inmigración en Güiria funciona de forma manual y no hubo manera de que el Saime modernizara el sistema. Cuando pedíamos quiénes eran las personas que había en determinado bote que zarpó no estaban los registros”.

4.- Una testigo aseguró a Armando.Info que las chicas menores de edad fueron fotografiadas antes de zarpar el pasado 23 de abril en la primera embarcación que desapareció.

3.- El ministro de seguridad nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, confirmó que Alberto Abreu, supuesto capitán de la segunda embarcación desaparecida tiene antecedentes penales por trata de personas.

4.- Solo en 2018 quedaron 16 denuncias sin resolver en manos del Ministerio Público. En todos había por lo menos cinco víctimas involucradas.

La ruta de Guiria a Trinidad y Tobago es frecuentada por venezolanos que quieren migrar por la emergencia humanitaria compleja que traviesa el país.

Lea el reportaje completo aquí.

Lea también:

Foto (Imagen referencial de Armado.Info): Viajeros usan esta ruta para migrar.

Comentarios