Recomendaciones en caso de represión y detenciones arbitrarias

Hay tensión en Venezuela. Las acciones políticas han desencadenado diferentes reacciones de la ciudadanía en el país. Por eso, es importante tener estas recomendaciones como parte de la prevención ante la actuación de cuerpos de seguridad del Estado, que intentan controlar el orden público.

A continuación, lo que debes hacer en caso de estar en una protesta que sea reprimida. También hay algunas recomendaciones para quienes sean víctimas de detenciones arbitrarias.

Efecto Cocuyo usó las recomendaciones del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez).

Si hay represión

🔵En caso de represión y empleo de gas lacrimógeno, conserva la calma y no corras. Mantente agachado, cubre tu rostro y camina en dirección contraria al viento. Cubre tu nariz y boca con un paño limpio previamente humedecido con agua y bicarbonato (tres cucharaditas en un vaso de agua).

🔵Nunca recojas las bombas con las manos sin unos guantes gruesos. Éstas se pueden calentar hasta 100 °C.

🔵En caso de irritación ocular por gases, deje lagrimear los ojos sin rascarlos o tocarlos. Séquelos con un paño seco o lávese con agua con bicarbonato o antiácidos, de arriba a abajo. Puede usar colirios.

🔵No use vinagre (es un ácido), pasta de dientes o cremas mentoladas (atrapan el polvillo cerca de vías respiratorias).

🔵En caso de una agresión, resguarda tu cabeza con ambos brazos e intenta identificar el nombre del funcionario y del cuerpo de seguridad (Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, etc.) actuante para una posterior denuncia.

En caso de una detención arbitraria

🔴Mantén la calma. No te resistas o confrontes al funcionario de seguridad, así no propiciarás maltratos por parte de los funcionarios. Identifícate y exige que te informen los motivos de la detención.

🔴Grita tu nombre y datos, y el de las personas que tienes como contacto de emergencia.

🔴No olvides que tienes derecho a un abogado de tu elección o a la ayuda de una ONG. No te pueden imponer una defensa.

🔴No estás obligado a declarar o firmar documentos sin que tu abogado esté presente.

🔴Al momento del levantamiento del acta policial, léela con calma y ten en cuenta que si no estás de acuerdo con lo reseñado tienes derecho a negarte a firmarlo.

🔴Solo te pueden tener 48 horas detenido sin presentarte ante un tribunal. Al excederse el tiempo, puede ser denunciada como nula y el deber es salir en libertad plena.

🔴Antes de una audiencia, deben permitirte comunicarte con tu familia y abogado.

🔴Mientras dure la detención, no pueden negarte el acceso a alimentos.

🔴Si eres presentado en tribunales y no has podido comunicarte con tu abogado no es obligatorio un Defensor Público.

