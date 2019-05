¿Qué pasará con los teléfonos Huawei en Venezuela tras la decisión de Google? - Efecto Cocuyo

Google ha roto con Huawei. El gigante tecnológico estadounidense Google, propiedad de Alphabet Inc, decidió romper relaciones con la compañía más importante de teléfonos chinos Huawei, según informó una fuente a la agencia Reuters.

La decisión se debe a que el Gobierno de Donald Trump incluyó a Huawei en una lista negra comercial, estableciendo restricciones que complicarán que el gigante tecnológico pueda hacer negocios con compañías en Estados Unidos.

La compañía suspendió los negocios que requieran la trasferencia de productos de hardware y software a excepción de los que están cubiertos por licencias de código abierto. El gigante asiático Huawei Technologies Co Ltd perderá las actualizaciones del sistema operativo Android y la próxima versión de sus móviles fuera de China tampoco contará con aplicaciones y servicios como Google Play Store, Gmail y Google Maps.

Qué pasará con los millones de teléfonos de la marca que están distribuidos por el mundo y sobre todo los que se encuentran en Venezuela. Efecto Cocuyo consultó al periodista especializado en la fuente tecnológica Fran Monroy, para saber qué pasará con los móviles de la marca en el país:

1️⃣ 💆‍♂️ “La recomendación es calma, en teoría no debería pasar nada”. El especialista Monroy, aseguró que la empresa China en una rueda de prensa la mañana de este lunes 20 de mayo, informó que los usuarios con teléfonos Huawei no se verán afectados por la medida. Los dispositivos van a tener actualizaciones de las aplicaciones y de los servicios de Google, pero los nuevos no. Tampoco tendrán la parte interna de fabricantes norteamericano, como: procesadores.

2️⃣ 📲 Quienes ya tengan teléfonos de marca Huawei van a seguir utilizando los servicios de código abierto de Android. La gigante asiática no hace muchas actualizaciones de los sistemas operativos, por lo que con el sistema antiguo puede seguir utilizando las aplicaciones, lo que no podrá es actualizar el sistema operativo de Android. “El ultimo P7 que vendió Huawei en Venezuela quedo en android 5.1”, dijo Monrroy.

3️⃣ 🚫 Hay servicios de Google que tienen licencia de código abierto o dominio público, quiere decir que pueden utilizarse sin pagar y pueden ser modificados. Otros que son propiedades de Google o tienen licencia como, Drive, Gmail, Google Music y Play Store no podrán ser utilizados.

4️⃣ 📵 “No compre un nuevo equipo Huawei ni de broma”. Monrroy recomienda que los usuarios de teléfonos inteligentes eviten comprar los nuevos equipos que Huawei lanzará al mercado. “Después del P30 no compre nada”.

5️⃣ 🛰Para el experto en tecnología, el veto de Google aún no impactará en los móviles de Huawei en el país, pero si en su infraestructura porque la empresa China tiene equipos instalados en las teleoperadoras venezolanas. “Le vendió (Huawei) mucha infraestructuras, desde antenas a puertos. De hecho la red LTE de Movistar es de Huawei, allí vamos a quedar entrampados porque es tecnología que no se va a soportar, a la hora de un problema los chinos son los únicos que van a responder”.

Monrroy alerta que se puede tener duda sobre el espionaje en Latinoamérica porque si EEUU los sanciona por el “supuesto espionaje” ¿quién quita que los venezolanos no sean espiados por Huawei?.

6️⃣ 🙌🏻 Otras marcas Chinas sin problemas. En el caso de otras compañías asiáticas que están fabricando teléfonos en China, como Xiaomi y Meizu no les va suceder nada porque no están involucradas con casos de espionaje. Huawei es culpable por el espionaje en infraestructura.

7️⃣ 📸 No tenga miedo de perder la galería y sus videos. Monrroy no cree que estas medidas tomadas por Google puedan desaparecer las imagines fotográficas capturadas por el teléfono móvil.

8️⃣ 🔝El experto cree que a Huawei le queda crear un nuevo sistema operativo, pero “Samsung intentó y no pudo hacer nada, Microsoft también y no pudo. Fue un fracaso, al igual que BlackBerry al final”.

Leer también:

Comentarios