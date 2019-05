Documento que promueve una salida pacífica supera las 550 firmas de adhesión - Efecto Cocuyo

Más de 550 firmas de adhesión alcanzó el documento titulado Por una salida pacífica, electoral, democrática y soberana para Venezuela, que desde el pasado 3 de mayo circuló por redes sociales.

Políticos, periodístas, activistas de derechos humanos y personas vinculadas al mundo de la educación, ciencia y cultura de diversas corrientes ideológicas y de pensamiento han suscrito este documento promovido por el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) y la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), entre otras organizaciones.

Los objetivos planteados en el documento son tres: 1) Visibilizar una mayoría silenciosa que quiere una solución política, 2) Favorecer la agencia de la sociedad civil y facilitar el debate, 3) Reunir gente del chavismo, de la oposición y de muchos sectores con reconocidas y públicas diferencias para mostrar que somos capaces de movilizarnos por el bien común y los cuatro principios básicos expuestos en dicho documento.

Se trató, así, de una iniciativa orientada a construir la sociedad democrática posconflicto que deseamos: aquella donde las diversas fuerzas y sectores políticos podamos convivir en conflicto sin aniquilarnos.

A continuación el documento y las firmas de respaldo

Nosotros, un grupo de venezolanas y venezolanos de distintas procedencias y divergentes pensamientos políticos, pensamos que es urgente y necesario en este momento dejar de lado nuestras diferencias y abogar juntos por el bien común, con una propuesta que suponga la resolución del conflicto actual de manera pacífica, electoral, democrática y soberana. Creemos que esto será posible si promovemos los siguientes principios y acciones. Exhortamos de manera apremiante que sean acatados:

1) El rechazo a la injerencia militar indebida de gobiernos extranjeros, cualquiera que sea su bandera, así como cualquier tipo de salida armada y de fuerza.

2) La promoción de mecanismos pacíficos, así como la valoración de la solidaridad y los esfuerzos de los países que apoyan la negociación.

3) La realización de un proceso electoral democrático, confiable, incluyente y transparente, que le otorgue protagonismo al pueblo venezolano.

4) Apoyar el recurso a la alternabilidad democrática, que es la mejor garantía de convivencia presente y futura, del disfrute de los derechos y de dirimir los conflictos sin aniquilarnos, mediante la participación de organizaciones políticas de cualquier ideología, en igualdad de condiciones.

1) Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea

2) Verónica Zubillaga, Profesora Universitaria

3) María Teresa Urreiztieta V., Psicóloga social – Profesora universitaria

4) Carlos Guerra, Abogado

5) Margarita López Maya, Profesora-investigadora

6) Laurent Labrique, Analista

7) William Requejo Orobio, Defensor de Derechos Humanos

8) Norkys J. Salcedo, Defensora de Derechos Humanos

9) Douglas Gómez, Defensor de Derechos Humanos

10) Mireya Lozada, Profesora UCV

11) Claudia E Requejo E., Educadora

12) Mileidy Ramírez T, Educadora

13) Liliana Requejo E., Comerciante

14) Gilianys Quintero R., Est. Comunicación Social

15) María E. de Requejo, Comerciante

16) Keymer Ávila, Investigador UCV

17) Ana Montes, educadora

18) John Souto Rey, Psicólogo

19) Luis Duno-Gottberg, Profesor Rice University

20) Gabriela Buada Blondell, Periodista, defensora de derechos humanos y profesora universitaria

21) Arcangel Mosquera, Abogado

22) Mauro Bellesi, Educador

23) David Soffer, Psicólogo

24) Liliana Rodríguez, Abogado y Defensora de Derechos Humanos

25) Ciro Antonio Reina Epifanio, Acompañante de procesos de formación humana integral

26) Alberto Lovera, Profesor Universitario

27) Adriana Pérez, Defensora de Derechos Humanos

28) Eleonora Cróquer, Docente

29) Eddy Pineda, Analista de Compra

30) José Carvajal, Periodista

31) Franci Sánchez Zambrano, Coordinadora de Proyectos

32) Ricardo Rios, Matematico

33) Arnaldo Esté, Profesor universitario

34) Luis E. Lander, Profesor jubilado UCV

35) Jose Luis Fernandez, Sociólogo

36) Carolina Paoli, Editor

37) Cristal Palacios Yumar, Psicólogo – Candidata Doctoral, Ulster University

38) Lucas A. Wilm, Estudiante

39) Jhoán Manuel Oropeza Colmenárez, Comunicador Social y Docente Universitario

30) Juan Manuel Trak, Sociólogo

31) Jorge Ortiz , Gerente de ventas

32) Patricia Expósito Rodriguez, Psicólogo

33) Alejandro Velasco, Profesor Universitario

34) Saul Buitrago Diaz , Ingeniero en Recursos Hídricos

35) Natalie Rojas, Marketing Managee

36) Juan Chamaidan Consultor de Sistemas

37) César Espidel, Historiador

38) Jaiden Martínez, Periodista

39) Jesus Fajardo, Físico

40) Hilema Suárez, Psicoanalista

41) Marino Alvarado, Activista de derechos humanos.

42) Yssmar Guerrero, Realizadora Audiovisual

43) Amarilis Aranguren Sánchez, Venezolana

44) Carlos Valmore Rodríguez Labrador, Periodista

45) Pedro Gamero, Ingeniero

46) David Salcedo, Independiente

47) Sara Sims, Diseñadora

48) Jesús Puerta, Profesor

49) Beatriz Borges , Defensora de derechos humanos

50) Joel Pizzano, Músico

51) Laura Botero, Psicologa

52) Juan ferreira, Comerciante

53) Lissette González, Socióloga

54) Oswaldo Guzman, Activista Político en Vargas

55) Carlos Pinzón, contador

56) Miguel Ángel Henríquez, Profesor universitario

57) Mairis Balza, Abogada, defensora de derechos humanos

58) Óscar lucero, Panadero

59) Tiziana Mazzucato , Docente

60) Gerardo Aguilar , Politologo

61) Martha Fuentes-Bautista, Docente e investigador de comunicación y políticas públicas

62) Orlando Zambrano, Profesor y Luchador Social

63) Ibelise Hernández, Abigada

64) Beatnhey Rondón, Comunicadora Social

65) Dick Guanique, dirigente sindical

66) Elizabeth Gallardo, Socióloga

67) Kira Kariakin, Escritora

68) María Francisca Mayobre, Editora

69) Rodolfo Rico, periodista y activista de DDHH

70) Victor Baptista, Dirigente politico

71) José G Delgado H, abogado

72) Juan Carlos Gonzalez Diaz, Sociólogo

73) Gipsy Gómez , Docente Jubilada

74) Alejandro Guillén, Abogado

75) Luis Romero, Politólogo

76) Ramón Tortolero, Productor Audiovisual

77) Lenid Mendoza, economista

78) Ángel Zambrano, Activista LaboCiudadano

79) Rogmy Armas, Activista LaboCiudadano

80) Belkis Rojas Trejo, Profesora universitaria jubilada

81) Alba Purroy, Activista social

82) Robzayda Marcos Vera, Profesora y activista social

83) Andreina Mujica, Periodista

84) Magdalena López, Investigadora

85) Iria Puyosa, Investigadora – Comunicación política y resistencia civil

86) Carlos Torrealba, Flacso México

87) Andrea López, Documentalista

88) Sonia Obregon , Abogada

89) Lorena Liendo Rey, Ingeniero/ Gerente de Proyectos

90) Mayba León González , Psicóloga

91) Leonardo Alvarez, activista social

92) Yajaira Terán, Politólogo

93) Jesus Vallenilla, Profesional

94) Antonio Cordero Comerciante

95) Fernando Mendoza, Postproductor

96) Myra Lee Machado , Socióloga

97) Leonardo Morales P., Politólogo. Profesor UCV

98) Marlene Rodriguez de Arreaza, Socióloga/Defensora de Niños,Niñas y Adolescentes

99) Maritere Alvarado, Medico Pediatra Neonatal

100) Cesar Vasquez, Director Logisitica AC Conciencia Ciudadana

101) Juan Manuel Escobar, Lcdo Administracion

102) Karin Taylhardat, Escritora

103) Carlos Castillo, Comerciante

104) Luis Fernando Corado, Ingeniero

105) Ana Orrego, Socióloga

106) Luisa Pernalete Educadora – defensora de Derechos de NNA

107) Adriana Castro Internacionalista

108) Cesar Cid, Comerciante

109) Victor Dom, Químico

110) Rosa Elena Acevedo, Politólogo

111) Karla Ávila , Periodista / Activista de DDHH

112) Gustavo Ortega, Empresario

113) Pedro Rivas, Abogado. Defensor de Derechos Humanos

114) Jesus Ramon Marin Arrieta, Programador

115) Javier Biardeau, Profesor Ciencias Sociales-Alianza por el Referendo Consultivo

116) Beatriz Cisneros, Internacionalista

117) Gabriel Lara, Traductor

118) Antonio Puppio, Ciudadano venezolano

119) Jesús Briceño, Artista Educador

120) Alejandro Álvarez Iragorry, Defensor de Derechos Humanos Ambientales

121) Orlando Verde, Autor

122) Rigoberto Lobo, Defensor Derechos Humanos

123) Pavel Bello, Ingeniero Industrial

124) Ilvia Rojas, Lic. Educación

125) José Requena, Político

126) Anabel Marin, Ciudadana

127) Elfriede Heyer, Ciudadana

128) Lisbeth Arrizabalaga, Ama de casa

129) Juan Arrizabalaga, Arquitecto

130) Lexys Rendón, Defensora de Derechos Humanos

131) Nelson Garrido, fotógrafo

132) Tatiana Montero S, Analista financiera

133) Raúl Sánchez Urribarrí, Profesor Universitario

134) Norma Pérez, Socióloga

135) Luis Cedeño, Sociólogo

136) Martha Elena Romero Colmenares, Directora de Presupuesto Unearte

137) Guido Giménez López, Sociólogo

138) Vladimir Aguilar Castro, Profesor Universitario

139) Emma Salazar, Socióloga

140) Ángela Contreras, Licenciada en Química

141) Wilfredo Suárez, Periodista

142) Elba Chacon, Politologa

143) Rodolfo Montes de Oca, Abogado y defensor DDHH

144) Mario Villegas, Periodista

145) Aime Nogal Mendez, Abogada

146) Mibelis Acevedo Donís, Periodista

147) Oscar Murillo, Periodista

148) Manuel Teixeira , Politólogo

149) Eduar Yépez, Ingeniero y Conductor del programa Un @CafeConMiGente

150) Misle González, Defensora de derechos humanos

151) Quiteria Franco, Defensora DDHH

152) Mariela Ramírez, Arquitecto y Movimiento Ciudadano Dale Letra

153) Katherine Martínez, Abogada y Defensora Derechos Humanos Preparafamilia

154) Mardylid Castillo, periodista

155) Henry Alvarez, Periodista

156) Aquiles Baez Saenseco, Ingeniero agrónomo

157) Beatriz Bellorín, Sociólogo

158) John Paul Arvelo, Abogado, activista DDHH

159) Ismael Lara, profesor jubilado

160) Vicente Lecuna, Profesor UCV

161) Juan Manuel Zerpa, periodista

162) Sandra Zúñiga, Socióloga

163) Oscar Pinto Arnó, Activista Ciudadano

164) Yohender García, estudiante ingeniería

165) Ruben Mieres, Ingeniero

166) Yasmín Monsalve, Periodista

167) Vanessa Casanova, Periodista

168) Hugo Pérez Hernáiz, Sociólogo

169) David Nogal González, Músico

170) Mikel Las Heras, productor audiovisual

171) Juan Rafael Pulido, Sociólogo

172) Sofía Rodríguez, Gerente Cultural

173) Hector Salamanca, Empresario

174) Carmen Acevedo, Docente universitario

175) Edgar Alfonso, Periodista

176) Guillermo Manosalva Garcia, Ingeniero y Consultor, Expresidente de las Camaras de Comercio de Valencia y de la Construcción de Carabobo

177) Carlos Eduardo López, Defensor DDHH

178) Elia Reyna G, Administradora

179) Ximena Briceño, Administradora

180) Manuel Luis Mora, Contador

181) Alexander Malav´, Derecho UBA

182) Juan Carlos Godoy Peña, Abogado

183) Francisca León, Diseñadora

184) Ermes Urriola, Dirigente político y comunitario

185) Rossie Cedeño, Educadora

186) Iñaki Garitaonandia, Profesor

187) Orne Cabrita, Ilustradora

188) Carlos Caparo, médico

189) Rómulo Orta, profesor titular UCV

190) Remberto Uzcátegui Bruzual, Abogado

191) Jesús Chuo Torrealba, periodista y activista social

192) Maria Verdeal Duran, abogado y profesora UCV

193) Carolina Acosta-Alzuru, Profesora

194) Julio César Blanco, Abogado

195) Luis Alfredo Torres, Ingeniero Civil

196) Ledys Gómez,, Abogada/ Directora Ejecutiva de AC Enfócate

197) Joel Falcón, Comerciante

198) Galvis Colmenárez, productor agropecuario

199) Maria Eugenia Revilla, Periodista

200) Morella Ocampo Suárez, Administradora

201) Alejandro Reyes Quintero, Profesor universitario UCV

202) Héctor Sánchez, Redes-Alianza por el Referendo Consultivo

203) Luz Mely Reyes, periodista

204) Inés Quintero, historiadora

205) Ricardo Guerrero, Contador Público/Msc. Cs. Políticas

206) Eduardo Silva, Comerciante y estudiante de derecho

207) Magdymar León Torrealba, Coordinadora de AVESA. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa

208) Pedro Alejandro Reyes Vásquez, Profesor universitario. UCLA

209) Blanca Vera Azaf, periodista

210) Carla Serrano, Activista DDHH NNA

211) Gala Garrido, fotógrafa

212) Yenimar de Gaetano, Contador público

213) Clara Ferreira, Socióloga

214) Luis Martínez Rojas, Sociólogo

215) Andrés Antillano, Profesor UCV

216) Griselda Colina Hibirma, Directora Observatorio Global de Comunicacion y Democracia

217) Hector Bujanda, investigador

218) Lourdes Gouveia, Socióloga

219) Pedro Nikken, Ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

220) Cesar Batiz, periodista

221) Milagros Urbano, Abogado

222) José Miguel Avendaño I, Economista

223) Julio Fandiño, activista Tercer Camino

224) Luis Guillermo Arias, Juez de paz

225) Roger Cedeño, Activista político y comunitario

226) Andres Caleca, licenciado en economía política

227) Irma López Moreno, docente universitario e investigador

228) David Smilde, profesor universitario

229) Miguel Márquez, editor

230) Anddy Asdruval Nieves, abogado

231) Marisol Gallardo, médico

232) Beatriz González, activista social

233) Antulio Rosales, investigador

234) Fernando Peñalver, periodista

235) Francisco Rodríguez Caballero, economista

236) Alejandra Villalobos, estudiante y defensora DDHH

237) Angela Angulo, docente jubilada

238) Eliu Cardozo, investigador

239) Angel Blanco, médico

240) Luis Lugo, sociólogo

241) Mariella Rosso, gestora cultural

242) Beatriz Vento, Abogada y defensora DDHH

243) Samir Kabbabe, médico

244) José Gregorio Fernández, director PROADOPCION organización NN y A

245) Maria Elena Arcia, Abogado

246) Claudia Rodríguez Gilly, Madre, socióloga y activista

247) Julio Pérez, analista financiero

248) Seidy Morales, administradora

249) Andrés Eloy Burgos Gutiérrez, profesor de historia

250) Claudia Cavallín, profesora USB

251) Alma Marcela Silva de Alegría, doctorado en estudios de género

252) Evin Hernández, Ingeniero

253) Simón García, columnista Ta Cual

254) Luis Morgan Canelón, técnico geología

255) Victor Cadet, locutor

256) Miguel Díaz, profesor universitario

257) Rocío San Miguel, ONG Control Ciudadano

258) Marianela Zubillaga, abogado, profesora Ucab

259) Franklin Herrades, constructor

260) Yaya Andueza, periodista

261) Marlene García, comunicador social

262) Daniel Nieto, sociólogo

263) Anaís López, socióloga

264) Margriett Acosta Guerra, docente

265) Miguel Vasquez, luchador social

266) Audín Ramos, médico

267) Edgar López, periodista y defensor DDHH

268) Gerardo Sánchez, profesor universitario

269) Carmen-Helena Tellez, profesora universitaria

270) Francisco Javier Sánchez, investigador

271) Susana Reina, psicóloga y feminista

272) Ana Padilla, Project Manager

273) Cristina Müller Karger, ilustradora

274) Gerardo González, médico

275) Maria Gabriela Mata, internacionalista

276) Andrea Chacón Chávez, Socióloga

277) Maria Beatriz Fonseca, licenciada administración

278) Maria López, bióloga

279) María Angélica Casanova, Socióloga

280) Michel Ugueto, periodista

281) Luis Felipe Domínguez Sosa, Abogado

282) Maurelyn Rangel, Socióloga

283) Maria Fernanda Montero, Músico y profesora UCAB

284) Jorge Alejandro Rodriguez Moreno, ingeniero

285) Antonio De Oteyza, politólogo

286) Wilmer Nolasco, abogado

287) Ana Cristina Álvarez G, licenciada educación

288) Anarelys Rodríguez, psicopedagoga

289) Waldo Inostroza S, comerciante

290) Adriana Carrillo, administradora

291) Carlos Enrique Guzman Cardenas, Coordinador general de la Maestria en Gestion y Politicas Culturales de la UCV

292) Marianela Diaz, sociólogo

293) Moraima Ascanio, voluntaria acción social

294) Nancy Núñez, sociólogo

295) Tania Quiñones, licenciada en computación

296) Gabriel Hernández, administrador

297) Joel Falcón, publicista

298) Raiza del valle Brito Moreno, Jubilada Pérsonal Administrativo U.N.A

299) José Ibarra, médico

300) Vilma Peñalver, activista

301) Diana Irazabal, presidente

302) Dennys López, ingeniero

303) José Francisco Camacho, ingeniero

304) Celina Pacheco Teran, ejecutiva de ventas

305) Tali Loaiza, maestra

306) Mariana Zapata, dibujante

307) Adriana Morán, médico

308) Romulo Perdomo, técnico mercantil

309) Raquel Ruisanchez García, periodista

310) Alinis Aranguren, Directora Ejecutiva Mision DH Venezuela

311) Iris Obispo, docente

312) Génesis Franco, estudiante sociología

313) Sonia Hecker de Torres, profesora UCV

314) Mercedes Madriz, diseñador gráfico

315) Johanna Gonzalez, licenciada educación

316) Mercedes Malave González, presidenta nacional COPEI

317) José Hernández, empresario

318) Santiago Zapata, licenciado Historia

319) José Manuel Romano, Abogado constitucionalista

320) Maria Pilar Garcia-Guadilla, Profesora-investigadora universitaria

321) Carlos Torrealba Rangel, economista

322) Carlos Castellanos, médico veterinario

323) Ramón Rosales, ingeniero

324) Alvaro Carvajal, médico

325) Herbert Silva, Director ejecutivo del Observatorio de Opinión Pública, Opinionvenezuela.org

326) José Luis Soto Salas, abogado

327) Rosa Blanco, ingeniero civil

328) Juan De Abásolo, fotógrafo

329) Ildemaro Torres, profesor UCV

330) Mariño Azcárate, Ingeniero Civil

331) Álvaro Hernández Angola, fotógrafo

332) Ciro Ramos, ingeniero

333) Francisca Torchia, comerciante

334) José Hernández, consultor

335) Reyna Perdomo, Diseñadora, Design Thinking, Entrenadora, Coach de Proyectos

336) Jose hernández Urdaneta, economista

337) María Antonia Silva, Internacionalista UCV

338) José Brito, profesor de geografía e historia

339) Ivette Contreras, odontólogo

340) Gerardo Pérez, Ing. Agrónomo/MSc en Producción Animal

341) Gilda Silva, terapeuta

342) Damian Alifa, Sociólogo

343) Auspy Villegas G, abogado

344) Alfredo Mónaco , abogado

345) Ingrid Uzcátegui García, periodista

346) María Fernanda Pozo, psicoterapeuta

347) Mercedes Muñoz, educadora

348) Maria Gabriela Iturriza, Profesora universitaria e Investigadora

349) José Francisco Michelli Parra, Periodista

350) Feliciano Reyna, Defensor de derechos humanos

351) Rony Tejos, Profesor Universitario. Jubilado, UNELLEZ

352) Merlin Serrano, Socióloga

353) Francisco Rodríguez, abogado

354) Jesú Ramírez, administrador

355) Nereyda Veliz, maestra

356) Xabier Coscojuela, periodista

357) Gioconda Espina, profesora UCV y psicoanalista EPFCL

358) Gustavo Urbina, Ingeniero

359) Jonathan Alejandro Marcella Sánchez, abogado

360) Alfredo Infante Silvera, Director Revista SIC

361) Dhayana Carolina Fernández Matos, profesora universitaria

362) Paúl Mata Alcántara, psicólogo y docente UCV

363) Luisa Elena Suárez, docente

364) Gloria Pino Ramirez, Profesora universitaria jubilada

365) Juan Barreto, profesor universitario

366) Yelitza Barreto, Profesora Universitaria, investigadora sector público

367) Leonardo Azpurua, analista programador

368) Wilfedo González, sacerdote jesuita

369) Carlos Muñiz, Ingeniero,directivo CEIDEC

370) Manuel Gago, periodista activista DDHH

371) Isabelle Sánchez Rose, profesora UCV

372) Israel Tineo Peña, abogado

373) Juan Cristobal Castro, Profesor e investigador

374) Morella Alvarado Miquilena, Comunicóloga ININCO UCV

375) Jorge Cruz, antropólogo

376) Oly Becerra, Urbanista

377) Fernando Calderón, Licenciado Artes UCV

378) César Silva, Licenciado educación

379) Trina Bajo, educadora popular

380) Carlos Muñiz, ingeniero industrial

381) Alicia Rios, profesora

382) Alberto Nieves Alberti, Defensor DDHH

383) Juan Sebastián Narváez, asesor en informática

384) Lupe Aguais, educadora

385) Zaida Hurtado, profesor

386) Richard Jacinto Márquez Contreras, ingeniero de sistemas

387) José E. Mantilla, profesor jubilado

388) Livia Ester Biardeau Restrepo, Psicóloga

389) Dulce Monagas, Profesora universitaria

390) Melilla Zraid., Arquitecto

391)María Gabriela Espinosa, Lic Educación Preescolar

392) Gabriel Payares, Escritor

393) Nancy de Miranda, Profesora UCV

394) María Verdeal Duran, Abogada profesora UCV Vicepresidenta del MAS

395) Simón Gómez Guaimara, Profesor universitario

396) Luis Americo Arias Irigoyen, Ingeniero Industrial , Profesor Universitario , Empresario

397) María del Carmen Míguez, Psicoanalista

398) María Dorronsoro, comerciante

499) Beatriz Ferrer-Castro, Maestra

400) Laura Marquez, Profesor Universitario

401) Armando Suárez, Ingeniero en Electrónica desempleado

402) Inés Margarita Sucre, Ingeniero civil

403) Julio Rondinel Cano, psicólogo y defensor DDHH

404) Jhoan M. Chourio, Profesor en Informática

405) Maria Patricia Paez Capriles, Economista

406) José Luis Vallenilla, ex concejal Maracay

407) Luis Carlos Figueroa Vêliz, Licenciado en Estudios Internacionales

408) José Rafael Peña Farías, Ingeniero civil y Mov Ciudadano Dale Letra

409) Sandra Caula, Editora

410) Harold simon miranda gil, Contador

411) Marisol Cordido Ruíz, Comerciante

412) Marisol Silva, Académica

413) Naima Torrealba, Ama de casa

414) Francisco Mejía, Artista

415) Daniel Santolo, Politólogo

416) Iokiñe Rodríguez, Socióloga

417) Nelly Arenas, profesora

418) Iván Zambrano Bencomo, Consultor politólogo

419) Daniuska González González, Profesora universitaria e investigadora

420) Bernardo Rotundo P, Periodista y Distribuidor de Cine

421) Sara Maneiro, Comunicadora social

422) Hermes G. García F., Contador Publico

423) Blanca Rey, Documentalista y gestora cultural

424) Lilia Perdomo, Docente jubilada

425) Luis Enrique Brito, Contador Publico

426) Belkis Maluenga, Comerciante

427) Juderkis Aguilar, Abogada

428) César Cordero, Ingeniero en Informática

429) José Manuel Simons, Activista LGBTI

430) Frederick Villegas, Publicista, Cambiemos Movimiento Ciudadano

431) Manuel Sutherland, Economista. Director del CIFO

432) Douglas Zabala, Abogado. Miembro del Secretariado FAVL ZULIA

433) Pedro Valdez, Abogado

434) Silvana Peñuela, Ingeniero

435) Maria Fernanda Madriz, Investigadora UCV

436) David Fernando Lopez, Activista Político

437) Juan José Hernández roa, abogado

438) Aldeni Viloria, Ingeniero de Sistemas

439) Yajhaira Andrade, Economista

440) Maria Villegas, Jubilada

441) Lucas Subero, agricultor

442) Cesar Bencomo, antropólogo

443) Aura Silva, Psicóloga

444) Jose Daniel González

445) Cesar Brandt, médico

446) Carolina Sucre, administradora

447) José Maria Cadenas, profesor universitario

448) Francisco Alfaro, Doctor en estudios de paz, conflictos y desarrollo

449) Jose Ferrer, profesor universitario

450) Eduardo Semtei, profesor universitario

451) Marina Polo, profesora jubilada UCV

452) Saúl David Jiménez Beiza, educador, luchador social

453) Ana Caufman, editora y gerente cultural

454) Lihie Talmor, artista

455) Angel Blanco Sorio, internacionalista

456) Fernando M. Fernández, Profesor de Derecho Penal Internacional

457) Norelys Gonzalez Escalona, abogado

458) Edgar Rodríguez Larralde, artista plástico

459) Chelina Sepúlveda, profesora investigadora

460) Isabella Picon, Activista del LaboCiudadano

461) Gloria Salazar Lermont, Directora de Gobiernatec

462) Pablo Zambrano, Secretario ejecutivo de FETRASALUD

463) Reymer Villamizar , Dir Amigos Trasplantados de Venezuela

464) Adrian Torres Marcano, Profesor UCV/UBV

465) Isabel Zerpa, Directora CEM UCV

466) Mauricio Gutiérrez, Trabajador Social Promotor de DDHH

467) Gladys Mogollon, docente

468) Milagros Pérez, Sociólogo

469) Ricardo Benaim, Artista visual

470) Danisbel Gómez Morillo, Periodista

471) Adriana Genel, ilustradora

472) Manuel Zapata, Director del Centro Gumilla

473) María Angèlica González Márquez, abogado y defensora DDHH

474) Vilma Bluzmanis, Periodista

475) Carlos Eduardo Morreo, investigador

476) Luis Guillermo Palacios Sanabria, abogado

477) Alfredo Padilla, Abogado Laboral y Activista Social

478) Federica Palomero, Directora ejecutiva en Museo Sefardí de Caracas

479) Flavia Pesci Feltri, Abogado y Movimiento ciudadano Dale Letra,

480) Karla Nieves, Actuario,

481) Eduardo Pozo, UCV estudios políticos,

482) Teresa Mulet, Comunicadora visual – Artista

483) Carlos Rasquin, Psiquiatra. Psicoanalista,

484) Rafel G. Curvelo, Dirigente de Alternativa Uno

485) Bruno Gallo, Historiador

486) Carlos Torrealba Rangel, Economista

487) Leoncio Barrios, Psicólogo Social

488) Ronna Rísquez, Periodista

489) Marcos Antonio Castro

490) Nieves Rincon

491) Dora Dam

492) Carlos Patiño

493) Ana María Caula, Profesora universitaria

494) Suwon Lee, Artista

495) Mariana Boggio, Abogada

496) Ana Gómez

497) Keta Stephany, profesora universitaria

498) Rafael Garcia

499) Seymar Liscano, activista Labociudadano

500) Any Alarcón, activista

501) Gregori Loyo

502) Mauro Martínez, ciudadano

503) Amparo Romaní

504) Vladimir Villegas Periodista

505) Alfredo José Rosales D’Aubeterre

506) Carmen Riera, periodista

507) Masaya Llavaneras Blanco, Economista política

508) Henri Falcón Ex Gobernador del Estado Lara

509) Gilberto Tona

510) María Marques

511) Angelica Alvarado

512) David Agüero

513) Nelly Prigorian, investigadora

514) Victor Jose Archila Medina, Locutor FyA

515) Maryluz Lopez Ahumada, Educación

516) Temir Porras Ponceleón, profesor Universitario

517) Valentina Pacheco, Caritas Francia

518) Dimitris Pantoulas, analista politico

519) Ricardo Rojas, Sociólogo

520) Darwin Suárez Bustamante, Sociólogo

521) Jaime Antonio Baptista Flores

522) Klara Sierra

523) Lesly Wagner

524) Alejandra Szeplaki, cineasta

525) Oriana van Praag, estudiante

526) Jose Arconada

527) Julie Skurski, Profesora de Antropología

528) Luis Leonardo Gómez Carrera (periodista)

529) Adriana Gottberg

530) Silvia Barbarino

531) Luis Enrique Gil Graterol

532) Danihen alejandro Falcón Díaz

533) Mercedes Alvarez

534) Luis Aguilar

535) Vanessa Davies, periodista

536) Andres Sosa, Ingeniero de Sonido

537) Carlos Fonseca, Administrador

538) Jesus José Garcia, Abuelo

539) Roberto Lovera De-Sola, Escritor, investigador literario, historiador, analista político

540) Stella Lobo, Educadora

541) Juan A Rodriguez, Ciudadano

542) Gonzalo Yanez Ugueto, TSU Locutor

543) Yusneyi Carballo Barrera, Profesora universitaria UCV

544) Marye Gonza, Comercial

545) Mariflor Salas, Intérprete

546) Adalberto Orta, Locutor/ exlegislador Nueva Esparta

547) Melvis Humbria, Economista/ Director de M.H. Asesorias Integrales

548) Guiomar Mujica, Licenciada en Geografía

549) Jacqueline Pelaez, Músico

550) Jesús Tapia , Secretario Juvenil del MAS, Vicepresidente de la IUSY

551) Felipe Mujica, Secretario General del MAS

552) Segundo Melendez., Presidente del MAS

553) Claudio Fermín, político y sociólogo

554) Vicente Lecuna Torres, Profesor UCV

555) María Teresa Quispe, Directora Estratégica Asociación Wataniba

556) Luis Jesús Bello Díaz, Director Operativo Asociación Wataniba

Le puede interesar

Comentarios