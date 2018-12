Perniles del Gobierno no llegaron completos y deben compartirse entre dos familias

Compartir “a juro”. Los perniles que el Gobierno prometió vender a bajo costo a los venezolanos, para navidad, no llegaron completos, lo que obligó a cortar las piezas para rendirlos. En algunos sectores reclaman que, a esta fecha, aún esperan que llegue la carne de cerdo y, en otros, protestan porque los ofertan con sobreprecio.

El pasado 14 de diciembre una de las representantes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en La Pastora les escribió a los vecinos para avisarles que solo les habían asignado la mitad de los perniles para el total de personas que agrupaba el consejo comunal de la zona. Señaló que “para poder disfrutar todos” había tomado la decisión de entregar una pieza para dos grupos familiares.

Algo similar ocurrió en Petare, el pasado 8 de diciembre. En el barrio Juventud Bolivariana los miembros del consejo comunal aseguraron al principio del mes que a través del Clap se venderían 2 kilos de pernil por 550 bolívares soberanos en efectivo.

“Luego nos dijeron que no llegó suficiente y que lo iban a picar, nos preguntaron si estábamos de acuerdo para que nadie se quedara sin su pedacito. Dijimos que sí y pagamos Bs. S 200”, contó una vecina. En la comunidad, al parecer, habían muchos que no estaban registrados en el censo del Clap y por eso “no dieron las cuentas”, explicaron los voceros.

A Rosa Martínez*, que vive en Sarría, le pasó algo parecido. En su calle tampoco llegó suficiente cerdo para todos. En su caso, le impusieron con qué familia debía compartir el pernil y ellas se encargaron de organizarse para ir a cortarlo en una carnicería: “Al final lo cortaron mal y me quedó menos, pero yo no me iba a poner a pelear por eso porque al menos llegó algo”.

Detenidos por protestar

La venta del perfil a sobreprecio ha generado protestas por dos días consecutivos en distintos municipios del estado Monagas. Según denuncian los vecinos, la pieza de carne de cerdo tiene un valor de alrededor de Bs.S 6 mil.

En el municipio Punceres fueron apresadas tres personas durante las manifestaciones, según reseñó El Pitazo. La comunidad advirtió que los detenidos serían presentados este 17 de diciembre, en un tribunal en el Circuito Judicial de Monagas.

Este lunes se repitieron las protestas por esta razón en los municipios Punceres y Bolívar, donde enviaron a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para disolver la manifestación.

#17Dic | Otro día de protesta en #Caripito, vecinos engañados por el populismo y la demagogia gubernamental de la gobernadora bachaquera @yelitzePSUV_, vendiendo un pernil a sobre precio, jugando con la necesidad del pueblo de #Monagas! pic.twitter.com/fZP2huUvQ6 — Andrés Pérez (@andresricardo85) December 17, 2018

“Crisis existencial”

El pasado 15 de diciembre el gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva, reaccionó a las distintas protestas que se han registrado en el país por los perniles.

“Hay gente que nunca ha comido pernil y ahora protestan porque no llegan (…) no pueden entrar en una crisis existencial innecesaria” por no poder obtener el producto por los Clap, dijo durante un programa de radio el mandatario regional.

*Nombre ficticio a petición de la entrevistada

