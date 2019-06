Metro de Caracas reinicia venta de boletos y recarga de tarjetas desde este #17Jun - Efecto Cocuyo

El Metro de Caracas informó que a partir de este próximo lunes, 17 de junio, reiniciará la venta de boletos y recarga de tarjetas inteligentes. El cobro o validación a través del torniquete se realizará a partir del 22 de junio.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el Metro de Caracas detalló que el boleto simple tendrá un costo de 40 bolívares. Las tarjetas inteligentes, que tendrán un costo de 1.000 bolívares, podrán recibir recargas de 10, 20 y 30 viajes.

Desde el lunes #17Jun podrás recargar tu tarjeta o adquirir los boletos del sistema #MetroDeCaracas

Tarjetas Inteligentes:

-Tipo B costo del plástico 1000 Bs y recarga 10, 20 o 30 viajes.

-Tipo A solo recarga de 10 viajes.

(Si ya las posees solo recargalas)

*Boleto simple: 40Bs pic.twitter.com/zLmcfsnMYB — Metro de Caracas (@metro_caracas) June 16, 2019

La tarifa contempla el transporte subterráneo de Los Teques, (Miranda), el sistema metroviario y ferroviario Caracas-Cúa, Valencia (Carabobo) y Maraicabo (Zulia). El nuevo precio fue anunciado el pasado 23 de mayo en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.457.

Lea más: Metros del país suben tarifa a Bs. 40 por boleto general, un incremento de 3.900%

El nuevo costo del boleto representa un incremento de 3.900%. Desde el pasado 6 de diciembre de 2018 no había un aumento en el precio del pasaje subterráneo, fijado entonces en un bolívar.

Deficiencias

En lo que va de año, el sistema Metro de Caracas ha suspendido sus operaciones en varias oportunidades “por razones de seguridad”, ha atendido casos de usuarios que se han lanzado a los rieles, ha cerrado estaciones momentáneamente, lidiado con inundaciones, desalojos, falla de energía y falta de personal.

El 2 de abril de este año, algunas estaciones no pudieron abrir a las 5:30 am porque no había suficientes empleados para cubrir la demanda.

Las razones para que falten los trabajadores ya no son solo los bajos sueldos. También se incluyen los problemas de transporte, porque no tienen agua o electricidad en sus casas y por falta de motivación, explicó Alberto Vivas, directivo de la organización Familia Metro.

El 28 de marzo, los túneles de la línea 3 del Metro —entre las estaciones de El Valle-La Bandera y Zona Rental-Ciudad Universitaria— se inundaron tras los megaapagones del mes.

Foto: referencial

Comentarios