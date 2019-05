Maracaibo nuevamente sin luz desde la madrugada este viernes #24Mayo - Efecto Cocuyo

Maracaibo recibió el amanecer de este viernes 24 de mayo #SinLuz. Los residentes de la capital zuliana reportaron que desde aproximadamente las 5:30 de la mañana no cuentan con servicio eléctrico, situación que se mantiene más de cuatro horas después, sin que se precisen las verdaderas causas.

Lenin Danieri, periodista de la región, informó a través de su cuenta en Twitter sobre la falla que tenía desde muy temprano a oscuras al municipio Maracaibo y parte del municipio San Francisco. Otros usuarios de la red social también se quejaron por este apagón, que se produce en medio de la aplicación de un drástico racionamiento aplicado desde marzo pasado.

LÍNEA DE OSCURIDAD En normalidad, a esta hora 5:35am se vería un hilo de luz que corresponde al Puente sobre el Lago, todo está apagado. ¿Por cuánto tiempo? #Venezuela #Zulia #24May pic.twitter.com/PtrhPfjp00 — Lenin Danieri D (@LDanieri) May 24, 2019

Desde la 5.30 am sin electricidad en el sector monte bello de mcbo. Luego el plan de racionamiento interminable. Hasta cuando tanta mediocridad del servicio? — Mariauxi (@Mariauxi) May 24, 2019

No obstante, las causas de la suspensión del servicio resultan imprecisas, pues hasta pasadas las 7:00 am, la cuenta oficial de Corpoelec en el Zulia indicaba que estaban atendiendo una avería en la Costa Occidental del Lago, mas no la causa por la que estaban afectados los municipios Maracaibo y San Francisco.

#AHORA Nuestro personal operativo atiende avería a nivel de sistema eléctrico en la Costa Occidental. A la brevedad posible será restablecido el servicio. Agradecemos su comprensión. @IGORGAVIDIA — CORPOELEC Zulia Ofic (@CorpoelecZulia_) May 24, 2019

Periodistas de la entidad confirmaron que el origen del apagón era un incendio en la subestación El Hatico, ubicada en Pomona, en la capital zuliana, aunque más temprano -y ante el silencio oficial- corrió el rumor de que se debía a una una desconexión “preventiva” ante las lluvias que se han registrado en el estado occidental, según un supuesto mensaje de Corpoelec que no se encontró publicado en ninguna de sus redes sociales.

Desde hace casi tres meses, los marabinos y el resto de los habitantes del Zulia han vivido una crisis eléctrica y de servicios mucho más cruda que el resto del país, con un “plan de administración de cargas” (como denomina el Gobierno de Nicolás Maduro al racionamiento) que les llega a brindar 4 horas de electricidad por día, sin contar los apagones constantes e imprevistos que mantienen colapsado el funcionamiento de la región.

A esto se suma también la escasez de agua que se registra desde hace meses, así como la de gasolina -que ya es casi permanente-, situación que agrava la crisis generalizada que se padece en toda Venezuela.

Foto: Lenin Danieri

Comentarios