Lo que debes hacer antes, durante y después de protestar este #23E

¡Cuídate! El próximo 23 de enero Venezuela será un día de marchas y contramarchas en Caracas y otras partes del país. Los cuerpos de seguridad del Estado estarán pendientes del desenvolvimiento de las concentraciones, por lo que debes mantenerte atento a cualquier situación que atente contra tus derechos humanos.

A continuación, lo que debes hacer antes, durante y después de la protesta según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez).

¡Prepárate para protestar!

✅Busca cuál es el recorrido de la manifestación. Siempre consulta a los voceros oficiales y no hagas caso de rumores. Ubica las calles y los medio de transporte (estaciones de metro, autobuses, líneas de taxi) cercanos como posibles vías de escape.

✅Arma tu grupo, no vayas solo. Ponte de acuerdo con tus vecinos, amigos, familia y establece un lugar y hora de encuentro en caso de separarse durante la manifestación.

✅Ponte ropa cómoda, zapatos deportivos y gorra. Ten preparada tu botella de agua para mantenerte hidratado.

✅Mantén cargado tu teléfono celular y, si es posible, lleva una batería extra.

✅No olvides tus documentos de identidad y anota un número de contacto para casos de emergencia.

✅Ten a mano los números de contactos de las organizaciones de derechos humanos en caso de alguna detención arbitraria o agresión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Alerta en la protesta

📣Evita las confrontaciones con los cuerpos de seguridad. Mantén consignas de paz y no uses un lenguaje agresivo durante la manifestación.

📣Mantente siempre en contacto con tus familiares y amigos.

Si hay represión

🔵En caso de represión y empleo de gas lacrimógeno, conserva la calma y no corras. Mantente agachado, cubre tu rostro y camina en dirección contraria al viento. Cubre tu nariz y boca con un paño limpio previamente humedecido con agua y bicarbonato (tres cucharaditas en un vaso de agua).

🔵Nunca recojas las bombas con las manos sin unos guantes gruesos. Éstas se pueden calentar hasta 100 °C.

🔵En caso de irritación ocular por gases, deje lagrimear los ojos sin rascarlos o tocarlos. Luego lávese con agua, de arriba a abajo. Puede usar colirios.

🔵No use vinagre (es un ácido), pasta de dientes o cremas mentoladas (atrapan el polvillo cerca de vías respiratorias).

🔵En caso de una agresión, resguarda tu cabeza con ambos brazos e intenta identificar el nombre del funcionario y del cuerpo de seguridad (Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional…) actuante para una posterior denuncia.

En caso de una detención arbitraria

🔴Mantén la calma. No te resistas o confrontes al funcionario de seguridad, así no propiciarás maltratos por parte de los funcionarios. Identifícate y exige que te informen los motivos de la detención.

🔴Grita tu nombre y datos de las personas que tienes como contacto de emergencia

🔴No olvides que tienes derecho a un abogado de tu elección o a la ayuda de una ONG. No te pueden imponer una defensa.

🔴No estás obligado a declarar o firmar documentos sin que tu abogado esté presente

🔴Al momento del levantamiento del acta policial, léela con calma y ten en cuenta que si no estás de acuerdo con lo reseñado tienes derecho a negarte a firmarlo.

🔴Sólo te pueden tener 48 horas detenido sin presentarte ante un tribunal. Al excederse el tiempo, puede ser denunciada como nula y el deber es salir en libertad plena.

🔴Antes de una audiencia, deben permitirte comunicarte con tu familia y abogado.

🔴Mientras dure la detención, no pueden negarte el acceso a alimentos.

🔴Si eres presentado en tribunales y no has podido comunicarte con tu abogado no es obligatorio un Defensor Público.

Ten en cuenta que…

▶️ También puedes contribuir a documentar violaciones de derechos humanos en la actuación de policías y militares. Identifica día, lugar, hora y cuerpo policial involucrado en las acciones. Graba o toma fotos con la cámara en horizontal.

Después de la protesta

🛑 No retornes de manera solitaria

🛑 Si estuviste expuesto a los gases lacrimógenos, toma una ducha con abundante agua y jabón. Lava bien la ropa, zapatos y todo lo que estuvo expuesto. El polvillo puede estar activo por 5 días y más.

