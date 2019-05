Jorge Rodríguez llama a actividades laborales y escolares este 2 de mayo

Aclaratoria. El ministro de Comunicación e Información de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, desmintió la suspensión de las actividades escolares y laborales este jueves, 2 de mayo, información que circuló en las redes sociales. “Mañana (jueves) hay clases”, aseguró en su cuenta de Twitter.

En el mensaje, publicado a las 9:37 pm, agregó: “El vago de @jguaido no haya qué hacer para ocultar su desastre y enmascarar el descalabro de sus mentiras, principalmente todo lo que le prometió a los gringos”, refiriéndose al líder de la Asamblea Nacional (AN) y presidente encargado de Venezuela, reconocido por más de 50 países.

Rodríguez, además, compartió la captura de un perfil falso, con un usuario similar al suyo, donde se aseguraba que “por los hechos que suceden en nuestro país” se suspendían las actividades escolares y laborales.

El martes 30 de abril, luego de que en horas de la madrugada Juan Guaidó anunciara el cese de la usurpación de Nicolás Maduro en el poder, asociaciones de colegios privados y autoridades de las principales universidades del país anunciaron la suspensión de actividades.

Llamado a paro escalonado

Un día después, este miércoles 1° de mayo, el Jefe del Parlamento dijo que a partir del jueves 2 comenzaba una jornada de “paro escalonado en la administración pública hasta la huelga general“. A estas nuevas acciones las enmarcó en el inicio de la “Operación Libertad Sindical”, que sorprendería al régimen de Maduro.

Por otro lado, admitió que la rebelión militar del #30Abr no fue suficiente y que hay que seguir hablándole a las Fuerzas Armadas. “Queda claro que nos están escuchando. Ayer (martes) no fueron suficientes. insistimos en que queremos un pronunciamiento conjunto, no queremos un enfrentamiento”, manifestó.

Mientras voceros del gobierno de Maduro, así como el propio gobernante, insisten en asegurar que el golpe del Estado que querían perpetrar en el país fue un fracaso y que la situación en el territorio nacional es de total normalidad.

