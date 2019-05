Fran Monroy: Sin mejoras, en pocos meses vendrá un blackout comunicacional - Efecto Cocuyo

Comunicaciones en colapso. El periodista especializado en el área de informática y telecomunicaciones, Fran Monroy Moret, alertó este 6 de mayo que si no realizan trabajos correctivos en los servicios de comunicaciones, ya deteriorados, colapsarían en cuestión de meses.

“El colapso de las comunicaciones por falta de mantenimiento, que no es rentable, se veía venir desde octubre y con los apagones empeoró. Sin mejoras, en pocos meses vendrá un blackout (apagón) en las comunicaciones. Saldrán del aire 70% delas radio bases“, expresó Monroy, según sus cálculos.

Hace falta mantenimiento e inversión. Después de los megaapagones del 7 y 25 de marzo pasados, los servicio de telefonía móvil y fija en el país empeoraron su calidad. Los equipos resultaron afectados por las inconsistencias eléctricas.

“Se acentúan los problemas que ya existían porque las radio bases no están diseñadas para pasar tanto tiempo sin electricidad, muchas se se dañaron y a otras se les terminó su vida útil”, dijo Monroy.

Explicó que las radio bases son las estaciones encargadas de propagar la señal celular y así exista comunicación entre una red y otra, al pasar la señal entre las estaciones. Sin embargo, estas tampoco reciben el mantenimiento adecuado y las deudas con proveedores frena la importación de equipos y merma aún más el sistema de comunicación.

“El mantenimiento ahora es propio y se realiza a como salga, esto afecta al servicio. Tampoco hay dinero para pagar a los expertos”, aseguró.

De los tres servicios de telefonía móvil que operan en el país, el de mejor cobertura actualmente es Movistar. Movilnet se encuentra en el peor estado, producto de falta de actualización del software, falta de equipos y también mantenimiento. Mientras Digitel se encuentra en un proceso de remodernizar su plataforma, cambiando equipos que afectan el actual servicio.

Monroy indicó que existe una caída total del servicio de Movilnet hacia el oeste de Caracas desde marzo, pero la compañía no ha explicado ni ha tratado de solventar, en lo que llamó “la línea cinco de Caracas“.

“Su plataforma está caída en 25% desde hace dos meses sin conectarlo. Es todo por falta de mantenimiento, de pago a proveedores estadounidenses, falta de planificación y mala gerencia”.

Destacó que la compañía telefónica y de cable Inter presenta fallas de alcance nacional. “Los usuarios no tienen conexión con varias operadoras, solo se procesan las llamadas a Cantv“.

Además, agregó que la empresa de comunicaciones Net Uno presenta fallas por problemas de respaldo de baterías en las radio bases. La fallas de cobertura ocurren con mayor frecuencia “hacia el este de la capital, en las zonas de Baruta y El Hatillo“.

El especialista destacó que los servicios que se prestan a través de la red satelital no presentan mayores afectaciones siempre y cuando exista servicio eléctrico.

En la ciudad capital persisten los problemas en las líneas telefónicas a pesar de existir un flujo continuo de electricidad, con el que no cuentan en las regiones del interior del país, que desde marzo están sometidas a un inestable plan de racionamiento eléctrico.

Las entidades que han sufrido una mayor carencia son Zulia, Lara, Bolívar y Anzoátegui. En el caso del Zulia, ciudad característica de sus altas temperaturas, los apagones son incesantes; cuentan en ocasiones con solo un par de horas de suministro eléctrico.

“En Maracaibo (capital zuliana) prácticamente desaparece Digitel cuando se va la luz, sobre todo en la zona norte. En algunos pueblos de Carabobo, Aragua y Lara sin luz se pierden las tres operadoras”, indicó Monroy.

No obstante, los usuarios en Twitter han expresado el mal servicio de las distintivas telefonías:

No tengo señal desde hace más de 3 días y NetUno no hace nada para restablecer el servicio de tv por cable y traten de no aumentar todos los meses su servicio de tv por cable y más a los clientes de Maracaibo y Municipio San Francisco de Estado Zulia consideren que no tenemos luz

