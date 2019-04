Escuela Cocuyo concluye jornada en Barquisimeto con propuestas de periodismo constructivo - Efecto Cocuyo

¡A investigar entre todos! La Escuela Cocuyo cerró una exitosa jornada de actividades formativas con la planificación de pautas para un trabajo de periodismo constructivo con enfoque de Derechos Humanos.

Este sábado, 6 de abril, en el Hotel Tiffany en Barquisimeto, estado Lara, los estudiantes acordaron tres pautas de trabajo con la tutela del profesor de postgrado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Edgar López, y la colaboración de la editora de la Unidad de Datos del diario El Tiempo, Ginna Morelo.

La situación de la salud y salubridad en el país, fueron algunas de las inquietudes de los comunicadores. Los equipos de Efecto Cocuyo y Medianalisis harán seguimiento a la consecusión de las propuestas de periodismo constructivo.

Una mirada al fact-checking

La jornada de formación inició con el taller titulado Fake news, máquinas de la desinformación dictado por la periodista de la Unidad de Verificación y Fact-checking de Efecto Cocuyo, Shari Avendaño. Se desglosaron algunas de las técnicas para adentrarse en las metodologías del chequeo de datos de figuras públicas.

Avendaño detalló que el fact-checking busca poner en tela de juicio el contenido del discurso de “los poderosos”, así como la información de contenido dudoso que circula por redes sociales y servicios de mensajería instantánea. Incluso, cabe la posibilidad de verificar leyendas urbanas.

La búsqueda de imágenes de Google, Tin Eye (que se usa para buscar imágenes en su tamaño original), Fotoforensics (ayuda a comprobar si una fotografía fue modificada por algún software de diseño), Tweet Beaver (para buscar y descargar contenido de una cuenta de Twitter) son algunas de las herramientas que recomendó para facilitar el proceso de chequeo.

Cobertura de conflictos

La siguiente intervención de la Escuela Cocuyo estuvo a cargo de la periodista colombiana Ginna Morelo, quien se enfocó en la cobertura de situaciones de conflicto y el uso de nuevas narrativas digitales.

Invitó a los participantes a no privilegiar tanto la voz de los poderosos ni declararse a favor o en contra de determinada posición, sino enfocarse más en los grupos sociales que se ven afectados por las situaciones y abrirse a la aceptación “de la diferencia”. También instó a hacer seguimiento a los casos que ya han tenido cobertura.

“El periodismo constructivo plantea desde la argumentación (…). Quien se asume periodista sabe que va a ser un sujeto incómodo, incluso para sí mismo por la cantidad de preguntas que te haces (a ti mismo). El periodismo constructivo supone calmarte y entender que hay otros tiempos para esa pieza”, señaló.

Enumeró algunos “principios” para el trabajo del reporteo: no proveer al lector de datos poco precisos, no dar nada por obvio, no despreciar el trabajo en conjunto con otros colegas, cuidarse mucho en todos los espacios y jamás negociar el código de ética periodística.

¡A escribir!

Morelo dio a los estudiantes herramientas para la creación sencilla de temas periodísticos. Deben tratar de expresar su historia en una frase, definir el formato a utilizar, el tiempo y alcance del relato. Es importante definir quién es la persona ideal para contar una historia y con qué otras fuentes hay que conversar.

Morelo comentó que es recomendable ser breves, claros, con un lenguaje sencillo al momento de escribir. Se debe confrontar la información con muchas fuentes, apelar a la descripción como si el hecho fuera una fotografía.

Al cierre de las jornadas de formación, la Directora de Contenido de Efecto Cocuyo, Josefina Ruggiero, agradeció a los asistentes su participación. “Espero que se lleven muchas inquietudes para que en sus lugares puedan tener otra perspectiva de nuestro oficio. Es muy importante lo que hacemos, el compromiso con este oficio es un compromiso de vida. Siempre he pensado que somos un apostolado”, dijo.

Foto: @WDProductor

