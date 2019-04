El invierno llegó: la temporada final de Game of Thrones - Efecto Cocuyo

Game of Thrones inicia su camino final este domingo 14 de abril. La aclamada serie de HBO llega a su octava y última temporada, por lo que a nivel mundial se ha generado un ambiente de expectativa poco visto en los años recientes.

A pesar de la grave crisis que se vive en el país, muchos venezolanos ven con entusiasmo el inicio de esta temporada final y prevén que el desenlace será impresionante.

Esta nota puede contener algunos spoilers. Tomen previsiones.

Todos odian a Cersei Lannister

Hay consenso en muchas personas y en casi toda la opinión pública: todos odian a Cersei Lannister. La actual regente del Trono de Hierro es un personaje interpretado por la británica Lena Headey y ha sido un eje durante las siete temporadas de Games of Thrones.

Cersei Lannister reúne las características de un villano en toda regla: es ambiciosa, narcisista y hasta reconoce que no ama a otro ser que a ella misma y a sus hijos, ´´porque amar a otros seres humanos es señal de debilidad“. No obstante, Lannister también ha sufrido importantes pérdidas durante el transcurrir de la serie y más de una vez se la ha visto llorar.

A pesar de esto, la máxima representante de la Casa Lannister y viuda del Rey Robert Baratheon, no genera emociones positivas en los seguidores de la serie que esperan disfrutar el fin de este personaje en la octava temporada.

Jon Snow, Daenerys Targaryen y el camino del héroe

En Games of Thrones hay personajes buenos y personajes malos. Hay personajes que pueden ser egoístas, pero no tener maldad y hay personajes que pueden ser lo peor y aparentar no serlo (Meñique, es contigo). Sin embargo, la característica de héroe se puede identificar apenas en algunos.

Jon Snow y Daenerys Targaryen han sufrido, a su manera, para llegar a esta última temporada con la posibilidad real de ascender al Trono de Hierro y poner fin a un camino plagado de tristeza, muerte e injusticia. Pero también se ha rumorado sobre la posible muerte de Daenerys, Madre de los dragones.

Daenerys, interpretada por la extraordinaria Emilia Clarke, ha generado empatía con los fanáticos de la serie desde el inicio de la misma. No obstante, el sentimiento que mueve a la platinada de la Casa Targaryen es la venganza, no en balde el lema de esa familia es ´´Fuego y sangre´´.

Mientras tanto, Jon Snow es melancólico, taciturno y pareciera que siempre tiene sueño. Ha sufrido lo suficiente para ser considerado como otro personaje eje de la trama y es hijo bastardo de Eddard Stark Lord de Winterfell, quien fue asesinado apenas en la primera temporada.

Snow también murió una vez en la serie, pero revivió y desde ese momento su prominencia en la historia ha sido fundamental, al punto de establecer importantes alianzas que lo pueden llevar al Trono de Hierro.

Los Caminantes Blancos, la principal amenaza

Es cierto que el enfrentamiento que llama la atención es el de Daenerys Targaryen con Cersei Lannister, pero la real amenaza de la octava temporada la traen los Caminantes Blancos. Desde el primer capítulo de la serie hablan sobre ´´el invierno´´ y la amenaza latente es ´´el invierno se acerca´´. Pues, al finalizar la séptima temporada el invierno ya llegó y con él la amenaza de unos seres humanoides que solo pueden morir con fuego o un material escaso llamado Dragon glass (vidriagón en español).

Los Caminantes Blancos representan una amenaza para toda la vida y habitan, normalmente, fuera de los Siete Reinos. Pero ahora avanzan del norte del Muro hacia el sur y prometen ser uno de los puntos fundamentales del desenlace de la historia.

En el prólogo del libro Juego de tronos (1996), los Caminantes Blancos son llamados ´´Los Otros´´ y son descritos como criaturas no humanas con la piel dura, delgados, con la carne pálida ´´como leche´´ y con ojos ´´azules, más oscuros y más azules que ningún ojo humano´´.

Los Caminantes Blancos son capaces de asesinar y de sumar a esos muertos a su causa, pues pueden reanimarlos y controlar sus mentes como si fueran zombies. Según la historia, los Caminantes Blancos ya amenazaron a la población anteriormente, pero fueron derrotados y el Muro fue levantado para mantenerlos lejos.

¿Cómo se come Game of Thrones?

Si no ha visto los capítulos de la serie, realmente no le dará tiempo de verlos antes de este domingo 14 de abril y sería recomendable evitar redes sociales para no ver spoilers. No obstante, HBO ofrece un canal exclusivo para revivir todos los episodios previos a la temporada 8.

Games of Thrones es una serie basada en los libros escritos por George R. R. Martin. El escritor estadounidense realizó una saga llamada Canción de hielo y fuego que se compone de cinco libros ya publicados y dos más que están en desarrollo. El primero de esos libros fue Juego de tronos (1996) , seguido de Choque de reyes (1998); Tormenta de espadas (2000); Festín de cuervos (2005) y Danza de dragones (2011). Mientras que se espera la publicación de Vientos de invierno y Sueño de primavera.

El propio Martin ha participado en la elaboración del guion de la serie que fue creada por David Benioff y D. B. Weiss.

La serie trae los hechos ocurridos en el continente ficticio de Westeros (Poniente, en español) y la batalla de las distintas casas nobiliarias por el Trono de hierro, pues quien lo rige es quien manda en los siete reinos que conforman el territorio. Martin aseguró que se inspiró en las historias de El señor de los anillos (J. R. R. Tolkien), pero también tomó parte de los eventos históricos como la Batalla de Cannas, la Guerra de Secesión estadounidense y conflictos bélicos en Gran Bretaña.

El primer capítulo de la octava temporada se estrena este domingo 14 de abril. La temporada tendrá solo seis episodios. El último capítulo se transmitirá el 19 de mayo.

