Docentes convocarán una nueva movilización por reivindicaciones salariales

Nueva movilización porque sus reclamos no han sido escuchados. Docentes reafirman que se mantendrán en protesta por salarios y mejoras laborales. Este viernes 8 de febrero se reunirán docentes de distintos sectores en un plantel en El Valle, para acordar y convocar una próxima protesta de calle.

“Nosotros seguimos en la lucha por la contratación colectiva, en defensa de los derechos de los profesores y en contra del maltrato a los estudiantes; por la alimentación y el pasaje que hasta le han quitado”, manifestó Griselda Sánchez secretaria de contratación colectiva del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema).

El objetivo de los docentes es convocar una gran movilización para hacer escuchar sus exigencias. “Vamos a salir a la calle, a movilizarnos por nuestras parroquias, para darle un parado a la crisis que afecta a la educación”.

Menos de un dólar diario. El mayor escalafón de los profesores (docente VI), recibe un salario mensual de Bs. S 64 mil, de acuerdo a la tabla salarial del Ministerio de Educación. Esto se traduce en 19 dólares mensuales, calculados a la tasa oficial que ofrece el Banco Central de Venezuela (BCV) para este jueves 7 de febrero.

Sin embargo, escalar hasta esta categoría del sector educativo requiere tener cursos de postgrado, trabajo de ascenso y al menos cinco años de ejercicio de la categoría anterior, docente V.

“Esa tabla anunciada por Aristóbulo Istúriz (ministro de Educación), sigue siendo un salario de hambre. Las tablas deberían empezar por encima de 300 mil bolívares soberanos, por lo menos”, expresó.

Sin embargo, no es solo el precario salario que perciben. Sánchez aseguró que su lucha sobrepasa el tema económico; el deterioro en las condiciones y la calidad de la educación es evidente en los planteles desatendidos y empobrecidos, junto la pérdida de beneficios para los alumnos y docentes.

“Las protestas es por la dignidad del docente y los estudiantes. La situación en las escuela es precaria; no hay agua, no hay luz. Todo está parado, pero no por nosotros”.

Además, las aulas se quedan cada vez más vacías. Según cálculos de Sánchez, la deserción de docentes en el último período escolar, desde septiembre de 2018, es de 40%. A esto se le suma los acontecimientos políticos de las últimas semanas que, por precaución, padres han dejado de llevar a sus hijos a los planteles.

“Estamos prácticamente en un paro técnico. Cada escuela ha decidido el funcionamiento de las actividades con su comunidad. Pero de por sí, hay muchísima deserción escolar”, aseguró.

No obstante, después de diversas reuniones infructuosas con autoridades ministeriales, desde este sindicato del sector educativo han decidido no rechazar futuras reuniones, debido a la falta de atención que padecen a pesar llevar sus exigencias a cada mesa de trabajo en la que se han sentado.

“Nuestras federaciones no se han reunido más por la situación país. Pero no nos vamos a reunir más, porque no ha hecho nada por el sector educativo. Seguimos en lo mismo”, dijo Sánchez.

Foto: Iván Reyes

