Desalojan a tomistas del rectorado de la UDO-Sucre

La sede del rectorado de Universidad de Oriente en el estado Sucre, fue entregada este miércoles, 14 de agosto, a una comisión designada por el despacho rectoral, luego que permaneciera en manos de “tomistas” afectos al chavismo, desde el pasado 30 de abril.

“Actualmente se está realizando la inspección y evaluación correspondiente del edificio; así como también de los bienes del patrimonio institucional que se encontraban en las distintas oficinas y en los depósitos de las mencionadas instalaciones”, indicó Milena Bravo, rectora de la casa de estudios en el comunicado.

El 30 de abril un grupo de personas afectas al chavismo tomaron por asalto el rectorado del núcleo de la UDO en Cumaná y lo mantuvieron “secuestrado” hasta este miércoles.

Según aseguraron en esa oportunidad los tomistas, la intención era “reivindicar a la universidad” sustituyendo a la rectora actual, Milena Bravo, quien ejerce ese cargo desde el año 2011 y, hasta ahora, no ha podido cesar funciones debido a que el TSJ prohibió a las universidades públicas hacer nuevas elecciones para el cargo.

Según el equipo de prensa de la casa de estudios, dentro de los tomistas se encontraban trabajadores de la gobernación de Sucre, la alcaldía y “malandros” enfrentados por disputas internas.

La universidad aún no está a salvo

Personas presuntamente relacionados con los “tomistas” habrían destrozado las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la UDO-Sucre, al mismo tiempo que produjeron un incendio en esta instalaciones. Ante las dificultades, las autoridades se ocupan de las investigaciones respectivas, pero no emiten ningún pronunciamiento.

“Hace tres días empezaron a quemar los salones y las áreas del edificio de ciencias. Destruyeron por completo el edificio y ya no se puede dar clases en ese núcleo”, dijo Darwin Rangel, dirigente estudiantil de la UDO.

“Aquí hay carreras que no han terminado las clases, sobretodo en ciencias, y no las van a poder continuar. No sé cómo van a hacer”, refirió Rangel, quien además es estudiante de Biología.

Administrativamente, el período académico debía cerrar hace una semana, pero las autoridades habían acordado una extensión de más de un mes en vista de los retrasos por los constantes apagones y las fallas en el transporte público.

Rangel agregó que en la última promoción del núcleo Sucre no había licenciados en biología, en vista de que habían quemado el departamento y, por lo tanto, no se había podido procesar las notas de la última cohorte.

El domingo los vándalos también afectaron los laboratorios y la biblioteca dentro del edificio de ciencias. Rompieron sillas, mesas, ventanas, puertas.

A pesar de esto y de las diligencias por parte de la rectora para garantizar seguridad a la sede, la policía de Sucre se ha negado a brindar patrullaje bajo el argumento de que no tienen suficientes vehículos, expuso Rangel.

Por su parte, el dirigente estudiantil Jesús Malavé, dice no poder garantizar que fueron los mismos tomistas quienes perpetraron los actos en contra de las instalaciones y no tiene dudas de que se trata de un “plan orquestado por la gobernación y la alcaldía”.

“Si una persona va a robar por necesidad, va a robar lo que considera que le va a dar plata, y no va a destrozar una biblioteca, que no le produce ningún valor (monetario)”, dijo.

También refirió Malavé que tienen información de los diputados de Sucre “que se han reunido con el Consejo Universitario, el comandante de la policía, el gobernador, y en las conversaciones dicen que quieren las instalaciones para dárselas a la Unefa”, que es centro de instrucción profesional de las fuerzas de seguridad del país.

Por otro lado, la decana de la sede de Sucre, Noris Jordán, permanece en silencio.

“A ningún tipo de denuncias nos han dado respuesta. La universidad está marcada por el abandono, el deterioro y entrega completa al vandalismo”, concluyó Darwin Rangel.

