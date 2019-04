Deportada periodista sueca a su llegada al aeropuerto de Maiquetía

Deportación. “Ayuda: Estoy en el aeropuerto de Caracas y se me dijo que estoy siendo deportada inmediatamente. Ellos (los funcionarios) no me han dado una razón, pero me están deportando inmediatamente”. Esa fue la advertencia que la periodista sueca Annika Rothstein escribió en su cuenta en la red social Twitter, minutos después de su llegada a Venezuela.

Sin embargo, fue tarde. Escoltada por funcionarios militares tuvo que tomar un avión de regreso a París, Francia, la misma tarde del 18 de abril. Además, le arrebataron sus documentos de identificación sin darle alguna razón, contó la periodista.

“Se suponía que debía pasar la pascua aquí en Caracas, he estado esperando estos días aquí en el país que amo y ahora me deportan sin causa. Estoy llorando”, escribió.

I’m now sitting on the plane, crying. They took my passport and I don’t know where my things are. Nor do I know if I’ll ever be able to come back to #Venezuela

All I was trying to do was show this country to the world, with love and honesty and passion and I was thrown out. — Annika H Rothstein (@truthandfiction) 18 de abril de 2019

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) recordó que Rothstein narró a la Asamblea Nacional (AN) el pasado 28 de febrero la manera cómo fue secuestrada y golpeada por grupos de civiles armados en la frontera entre Colombia y Venezuela. Solo cinco días después del intento fallido por ingresar la ayuda humanitaria desde la ciudad colombiana de Cúcuta.

Ahora, en una nueva visita al país dos meses luego, las autoridades la devolvieron en un vuelo de la aerolínea Air France.

THREAD: Just landed in Paris. Sitting on the plane waiting for everyone to leave so I can be given my passport back that the GNB took when deporting me. I don’t know where to go from here, literally or figuratively and am quite honestly heartbroken at this point. — Annika H Rothstein (@truthandfiction) 19 de abril de 2019

A las 2 am (hora de Venezuela) de este viernes, 19 de abril, la periodista arribó a la capital francesa, dijo en su Twitter. Allí, tras esperar el desalojo de todos los pasajeros, consiguió que le entregaran su pasaporte nuevamente.

Agresiones contra la libertad de expresión

La misma tarde del 18 de abril la efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo al periodista Frank Thomas, del medio digital Venepress, en La Candelaria, Caracas. Se encontraba dando cobertura a la entrega kits potabilizadores de agua en la sede de la Cruz Roja cuando los uniformados lo aprehendieron. Lo retuvieron durante una hora.

Además, horas antes se reportó que la Comision Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) visitó las instalaciones de la emisora Ambiente 96.1 FM la mañana del miércoles, 17 de abril. Ese día, la estación que sonaba desde hace 23 años en Valle de la Pascua, estado Guárico, salió del aire.

