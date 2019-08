Consejo de Derecho del Niño cita a madre de la adolescente de 13 años ante denuncia contra Instituto Escuela

El pasado 29 de julio, se conoció que a dos hermanos del colegio Instituto Escuela se les negó la reinscripción debido a que la adolescente de 13 años se había besado con una compañera de bachillerato en el transporte escolar. El hecho también afectó a su hermano y a otra joven. En total, quedaron vulnerados los derechos de cuatro adolescentes.

El primer fin de semana de agosto esta noticia se hizo viral en redes sociales y este lunes, 5 de agosto, el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescente de Baruta citó a la representante de la adolescente, Karina Barbosa, junto a su abogada Tamara Adrián y a la Jefa de División del Consejo de Protección del municipio.

Luis Sotillet, director del Consejo Municipal de Derechos del Niño de Baruta, aseguró en una entrevista a Efecto Cocuyo, haberse enterado de la situación el pasado sábado a través de las redes sociales. Esta instancia actúa sobre aquellos casos que repercuten en derechos colectivos y realiza acciones de protección; en cambio, el Consejo de Protección de los Derechos de los Niños debe actúa sobre derechos de personas puntuales, para lo que debe emitir una medida de protección.

En respuesta a la denuncia realizada por la madre de dos de los menores afectados, Karina Barbosa, el Instituto Escuela emitió un comunicado donde asegura que el colegio “nunca permitiría un acto de discriminación hacia un niño, niña o familia por ninguna causa”.

A pesar del comunicado, no es posible aclarar si contrario a lo declarado por la madre, no se trata de un caso de discriminación, pues en éste señalan que “los hechos mencionados están llenos de omisiones y tergiversaciones dándole una connotación diferente a la realidad con el fin de lograr solidaridad sin importar las consecuencias de este hecho”, pero no se explica la versión de la institución sobre lo ocurrido.

¿Qué hacer en caso de vulneración de los derechos?

Si el derecho de un niño, niña o adolescente es vulnerado, se debe acceder a los órganos administrativos más cercano al domicilio, para que se pueda exponer, documentar y denunciar el caso. Incluso, el mismo adolescente podría acercarse a la institución y realizar la denuncia sin el acompañamiento de un representante.

El primer paso se realiza ante el Consejo de Protección de los Derechos de los Niños de la Alcaldía. Ese órgano, tiene la competencia de abrir un procedimiento de investigación y, si fuese necesario, emitir una medida de protección a favor de la víctima. Lo más importante ante un caso de “gravedad”, asegura Sotillet, es separar al victimario del entorno del niño, niña o adolescente, sea este un familiar o un docente.

Para el director del Consejo de Derechos, la familia tiene la responsabilidad de realizar la denuncia frente a los órganos pertinentes para activar el sistema de protección. Para él “los padres son los principales responsables de defender a sus hijos” y velar por su integridad.

Al momento de la publicación de esta nota, Efecto Cocuyo no ha podido conocer las acciones tomadas por el Consejo de Protección de los Derechos de los Niños de Baruta ante la denuncia de los hijos de Barbosa.

