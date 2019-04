Concurso The Right Cut abre inscripciones para su segunda edición - Efecto Cocuyo

Desde el 22 de abril y hasta el 18 de agosto cineastas de todo el mundo pueden inscribirse en la segunda edición del Concurso Internacional de Cortometraje The Right Cut, organizado para que los participantes exploten su talento y para que, por medio de sus trabajos, den voz a alguna violación al libre ejercicio de los derechos humanos.

La convocatoria es organizada por la ONG Un Mundo Sin Mordaza, con el apoyo de Amnistía Internacional y en asociación con la Embajada de Francia en Venezuela, el David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard y la red social Twitter.

La idea de esta edición es ilustrar, denunciar y generar solidaridad alrededor de la libertad de expresión como un derecho fundamental de ser humano, de acuerdo con una explicación publicada en la página del concurso, www.therightcut.org.

Para inscribirse, los interesados deben ingresar al portal web, donde se conocen detalles como que cada cortometraje debe estar subtitulado en inglés.

Luego de que se realice la preselección, se elegirán los ganadores en tres categorías.

El ganador del Premio Embajada de Francia por los Derechos Humanos y la Democracia será invitado al Festival Cinéma et Droits Humains, en París, para presentar su cortometraje entre los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2019.

Quien salga victorioso en la categoría Premio Red Social Twitter por la Libertad de Expresión podrá presentar su trabajo en diciembre en la sede de Twitter Inc., en Washington, Estados Unidos.

Por último, el ganador del Premio David Rockefeller Center por el Derecho Fundamental a la Educación será invitado por el David Rockefeller Center a Boston, para proyectar su obra en la Universidad de Harvard, en diciembre.

“El Concurso The Right Cut tiene la finalidad de visibilizar la labor de derechos humanos, que es algo que atañe a nuestra vida diaria. No es algo alejado de nuestro quehacer diario. Y la cultura es una plataforma súper útil para reflejarlos”, indicó Daniel Carvajal, director de proyectos especiales de Amnistía Internacional Venezuela.

El comité seleccionador, que será dado a conocer pronto, está integrado por cineastas, directores y expertos en cine, dijo Carvajal.

La primera edición de The Right Cut fue en 2016 y la organizó Un Mundo Sin Mordaza. La obra ganadora ese año resultó ser La tumba, un corto venezolano independiente, dirigido por María Eugenia Morón y protagonizado por Franklin Virgüez.

