Concentración opositora: poco concurrida pero de ferviente apoyo a la AN y a Guaidó - Efecto Cocuyo

Antes de salir de su casa este sábado, 11 de mayo, Olga Lorenzo tomó un par de marcadores y un pedazo de cartón donde escribió: “Apoyo la Asamblea Nacional (AN) que nosotros elegimos”. Con su pancarta se movilizó desde Chacao hasta la plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, donde a las 11:30 am esperaba la llegada del líder del Parlamento y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

“No tenía mucho ánimo de venir”, confesó. “Lo único que me impulsó fue ese compromiso que hice frente a Guaidó, el pasado 23 de enero, el de luchar por un cambio en el país”, dijo sentada cerca de la parte alta de la plaza donde el dirigente opositor ofrecería su discurso al mediodía.

Lorenzo, quien trabaja en el área de turismo, continuó: “Decidí unirme porque apoyo la institucionalidad como vía para salir del problema que actualmente atraviesa Venezuela y para construir algo mejor. Y recalco el mensaje de ‘la Asamblea que elegimos’ porque creo que las elecciones libres y transparentes“.

Sin música

Este sábado, los opositores del gobernante Nicolás Maduro comenzaron a concentrarse en la plaza Alfredo Sadel pasadas las 10:30 am. La mayoría se mantenía en los extremos de la plaza, resguardándose del sol. A esa hora, algunos comentaba que había más presencia de medios de comunicación que manifestantes.

Entre banderas tricolor resaltaba un estandarte de los Estados Unidos. No faltaron las pancartas con mensajes pidiendo la ayuda humanitaria, solicitándole a los militares unirse a la causa para el cese de la usurpación y también, exigiendo la activación del artículo 187 de la Constitución.

Alrededor de las 11:30 am uno de los voceros en la tarima anunciaba la llegada de algunos diputados, como Carlos Prósperi. También anunciaba que en ese acto no pondrían música, aunque minutos antes se había colado la melodía de “Color Esperanza” de Diego Torres. “El ánimo no está para eso”, sentenció.

Defender el voto

Entre los manifestantes Alberto Peña destacaba por su atuendo. Alrededor del cuello y de su cintura colgaban regalos y recuerdos de las protestas de 2017, que incluían cartuchos de bombas lacrimógenas (con las fechas del día que las recogió), perdigones, rosarios.

También exhibía pitos, estampitas de santos, una vuvuzela y una cacerola. Sobre la cabeza, también llevaba una máscara antigás improvisada que le obsequió una vez una mujer en Chacao, durante una protesta.

“Siempre protestaba y ahora más. Cuando voté por la Asamblea dije que iba a defender mi voto“, dice. “Nunca en mis 72 años había visto algo como esto, esta escasez de comida, tener que hacer colas.. quiero una democracia como la de antes y aún mejor. Cuando todo esto acabe, hay que seguir saliendo para evitar que vuelva a pasar esto”.

Respaldo a Guaidó

“¡Ahí viene Guaidó!”, fue la frase necesaria para que centenares de personas que esperaban en la manifestación voltearan la cabeza al mismo tiempo, en dirección a la camioneta en la que se trasladaba el dirigente y que se estacionó al costado de la plaza. Cuando salió del vehículo, la mayoría a su alrededor se empujaba para verlo, tocarlo, decirle que estaban con él, le daban su apoyo.

Cuando desde la tarima el militante de Voluntad Popular aseguró que le había dicho a su enviado ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, que se reuniera con el Comando Sur, la multitud respondió con aplausos. También corearon “¡Fuera Maduro!”, y cuando el líder del Parlamento increpaba: “¿Se puede o no se puede?”, la reacción era afirmativa.

“El cese de la usurpación está a la vuelta de la esquina”, escuchó decir a Guaidó la señora Ana María, justo al lado del camión del sonido. “Dios quiera, mijo. Amén. Mira que la gente se está cansando”, dijo mientras juntaba sus manos en señal de ruego.

Fotos: Iván Ernesto Reyes – @IvanEReyes

