Con pocos vehículos y menos personal calificado se mantiene Protección Civil - Efecto Cocuyo

Deteriorados. Las direcciones de Protección Civil y Administración de desastres en Caracas se encuentran afectadas por la crisis, con una capacidad de respuesta reducida y limitada. El principal problema es la falta de vehículos para trasladar al personal.

“No hay vehículos para atender las emergencias. Las ambulancias están paralizadas en 90%, por falta de cauchos, de aceite y repuestos. Los vehículos multipropósitos, con equipamiento para rescates están en la misma situación: 90% paralizados”, expresó Victor Lina, exdirector de Protección Civil en Miranda.

Lina advierte que esta situación adversa en la capital, esta falta de operatividad deja vulnerable a la población.

“Si se diera una tragedia no se tendría una respuesta inmediata y efectiva. La misma situación en bomberos para atender una emergencia. Al menos que se les preste transporte por otra vía”, dijo.

El exfuncionario que estuvo adelante de la dirección mirandina hasta 2017, por nueve años, y que mantiene relación directa con lo que sucede en estos organismos, indicó que también las falta de dotaciones de insumos afectan la operatividad. Faltan equipos.

“El problema está en equipos y movilización. La realidad es que Protección Civil están por debajo de su capacidad operativa. El personal está cruzado de brazos. La mayoría de las direcciones reportan las mismas carencias”, reiteró.

Mientras, Gabriel D’Andrea, exdirector de Protección Civil en el municipio Sucre, indicó que la dirección que se encuentra mejor equipada es la nacional. Esta, además, presta apoyo a las demás municipalidades de Caracas.

Señaló que la dirección metropolitana, mantiene en funcionamiento los equipos adquiridos durante la gestión de Antonio Ledezma como alcalde del área metropolitana de Caracas y de Luis Díaz Curbelo en la dirección nacional de PC.

“Durante esa gestión se compró una dotación muy grande carros vehículos y cisternas, en el año 2015. De ahí empezaron a dotar varios direcciones. Aún se siguen beneficiando de estas compras”, aseguró.

D’Andrea estuvo en la dirección en Sucre también hasta 2017, año en que culminaron las gestiones de Henrique Capriles en la gobernación y Carlos Ocariz en la alcaldía de este municipio. Desde entonces, aseguró que PC en Sucre se ha deteriorado.

“Está en el suelo. Ha empeorado en los últimos dos años. Están en su peor estado. No han comprado uniforme ni vehículos nuevos. Ha decaído en más de 50%. Desde Ocariz se vino abajo”, señaló.

El exfuncionario también indicó que los voluntarios de Protección Civil, componente fundamental del cuerpo, sufren las mismas consecuencias de la crisis. Aseguró que en ocasiones los propios voluntarios deben costearse su uniforme.

Los voluntarios son la columna vertebral. Sin ellos no hay Protección Civil y a esos grupos no se les da dotación de insumos, en Miranda, desde la gestión de Capriles, que por lo menos era de dos veces al año: equipos, uniformes”, dijo.

Situación en Chacao

En el área metropolitana, la dirección del municipio Chacao es la que se encuentra en mejores condiciones. Es una municipalidad pequeña que, sin embargo, también ha sufrido desmejoras por falta de equipos e insumos.

“Todos tenemos dificultades y carencias. No tenemos los mismos equipos de hace años. Comprar cualquier repuesto para los vehículos es complicado. Es nuestra situación”, expresó Johan Prieto, director de Protección Civil en Chacao.

En esta dirección cuentan con cuatro vehículos operativos, cuatro de ellos son motos. Tienen paralizado un vehículo de soporte operacional por falta de repuestos. Además, no cuentan con ambulancia, Salud Chacao les brinda ayuda en esos traslados.

“El vehículo paralizado es un (Toyota) modelo machito, que es equipo de primera respuesta, para primera intervención y de atención primaria, es mas versátil. Otro carro, con el que se hacen los traslados más pesado”, dijo.

Prieto señaló que también cuentan con insumos. Sin embargo, solo lo justo para trabajar; las dotaciones no se realizan con prontitud y deben apoyarse con otras organizaciones de atención ciudadana.

“Tenemos lo necesario. Insumos de atención primaria. Pero todos tenemos deficiencia con materiales y vehículos, por eso nos apoyamos entre nosotros. Salud Chacao nos surten de insumos. Tenemos lo justo”, expresó Prieto, quien lleva alrededor de 13 años en esta organización.

Menos personal

La falta de personal también influye en la operatividad. En años recientes, parte de los funcionarios de Protección Civil han migrado a otros organismos, a entes privados o fuera del país en busca de mejoras salariales.

Lina calcula que el éxodo de personal calificado en la dirección de Miranda actualmente es de 30%. Sin embargo, advirtió que en las filas de Protección Civil incorporan a jóvenes integrantes de la misión Chamba Juvenil, con el fin de contrarrestar la carencia de personal.

“Han reemplazado personal clasificado por personal nuevo que no tienen ningún tipo de experiencia. Qué haces con incorporar tanto personal si no hay equipos para trabajar ni vehículos para trasladarlos”, indicó.

D’Andrea también aseguró que están remplazando los puestos vacantes con integrantes de este programa gubernamental. Sin embargo, destacó que el personal original de Protección Civil cuenta con alta preparación.

“PC nacional tiene los equipos y recursos pero el personal no está calificado. Agregan personas de la misión Chamba Juvenil. Les pusieron uniforme pero no tienen nada de idea de que es la Protección Civil“, dijo.

No obstante, en el caso de Chacao hacen esfuerzos por mantener su nómina completa. El director de esta dirección informó que actualmente cuentan con 30 funcionarios, que es la cifra con la que han contado en los últimos años.

“Sufrimos muchísima deserción de funcionarios que se han ido fuera del país y otros al sector privado. La constante es que se va uno e ingresa otro. En general somos un grupo pequeño. Desde hace 3 años la rotación es constante”, señaló Prieto.

La deserción en dos años ha sido de alrededor de 40%. El principal motivo son las condiciones salariales. El sueldo de uno de estos funcionarios es de máximo 28 mil bolívares al mes: 8.4 dólares mensuales, según la tasa del Banco Central de Venezuela este 21 de marzo (3 mil 299 bolívares por dólar).

Nueva Esparta a menos

En el caso de Nueva Esparta, la operatividad en general de Protección Civil está alrededor de 75%, según cálculos de Aldo Pusticcio, director estatal de la organización. Sufren escasez de vehículos y de personal.

En la dirección del estado insular cuentan con seis ambulancias: tres operativas, una en mantenimiento preventivo y dos más en mantenimiento correctivo. Además, con un solo camión de rescate y uno en reparación.

“Cuando haya un evento adverso, hay una respuesta mediana hacia alta por parte de Protección Civil”, aseguró Pusticcio.

No obstante, Pusticcio indicó que la operatividad ha mermado. Poco más de 10 años eran 15 las ambulancias, al menos cuatro vehículos de rescate y hasta una unidad quirófano. Esto significa una reducción de 73% en ambulancias y 75% de estos automóviles.

“Todos los equipos, un proyecto del año 2000. Se habían traído varios equipos, teníamos operatividad en rescates: urbano y estructuras colapsadas. La situación nos dificulta un poco el proceso de atención”, dijo.

En 2007, indicó, hubo otra dotación para la flota de vehículos. Fue el último aporte para esta dirección estatal. “Todos los vehículos son dotación antigua. Nos corresponde es recuperar la flota”.

En cuanto a insumos de trabajo el más reciente aporte fue en 2010, por parte de la gobernación. “Tenemos nuestras deficiencias, seria bueno contar con equipos nuevos, pero es casi imposible su adquisición”.

En Nueva Esparta también afecta la falta de personal. Aunque cuentan con funcionarios capacitados, como aseguró, tienen poco más de la mitad de personal que corresponde.

“Tenemos 56 funcionarios y se debería manejar una nómina de al menos 100 funcionarios para cubrir la demanda”, explicó.

Zulia en decadencia

La dirección de Protección Civil en Maracaibo, capital del Zulia, está en decadencia. Así lo aseguró su exdirector, José Muñoz, quien estuvo en la dirección hasta 2017 y ahora trabaja en el área de formación académica.

“Sin duda alguna la capacidad de respuesta es negativa; es bastante nula, no se tiene cómo movilizarse y faltan equipos. Hay bastante dificultad ante la emergencia de electricidad, que nos afecta. Hay mucha decadencia”, expresó Muñoz.

Indicó que los problemas no son nuevos. Sin embargo, en los últimos cuatro años se han acentuado. “Lamentablemente no ha habido gerencia adecuada y los recursos son insuficientes”, dijo.

El cambió de dirección política en la alcaldía también ha incidido en el funcionamiento de PC. En la gestión de Eveling Trejo la entrega de recursos era limitada. Con Willy Casanova la entrega de recursos es mayor, pero la precariedad se ha acentuado.

“Cuando la alcaldía era opositora teníamos que valernos de enlaces para sostenernos. No enviaban recursos. No debería ser así, Protección Civil no tiene nada que ver con partidos políticos. Somos un organismo de atención ciudadana. Eso nos afecta”, criticó.

Sin embargo, Maracaibo es la municipalidad que cuenta con mejores condiciones en Zulia. El resto de la entidad, con los otros 20 municipios, se encuentra en peor estado. Como la capital, la dirección regional se sostiene con poco: faltan vehículos, equipos, personal y hasta uniformes.

“Hay decadencia total. Hay municipios bastante emblemáticos con muy poco personal. La mayoría de nuestros directores fueron nombrados a dedos, por conveniencia o castigo”, dijo.

Actualmente en la capital zuliana trabajan alrededor de 35 funcionarios, cuando deberían ser no menos de 60, para atender a las 19 parroquias marabinas. Se encuentran expuestos ante desastres.

“Algunas parroquias son demasiado grandes y el personal es escaso. Gracias a Dios en Venezuela los desastres no son muy comunes. Debemos trabajar para evitar el desastre”, manifestó.

