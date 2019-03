Con desalojo entre Ruiz Pineda y Mamera retomó actividades el Metro de Caracas - Efecto Cocuyo

“Todo está funcionando con normalidad”, dijo un trabajador del Metro de Caracas en la estación Chacaíto. Pero a primera hora de este viernes, 29 de marzo, cuando la compañía retomó sus actividades luego de cuatro días de suspensión debido al megaapagón, un grupo de usuarios fue desalojado en plena vía de un tren con fallas entre Mamera y Ruiz Pineda.

El hecho quedó registrado en un video que ha sido difundido en Twitter. Los usuarios caminan entre la maleza y el tren dañado. “Esta es la realidad en el Metro”, dijo la persona que grabó.

La falla fue confirmada por Alberto Vivas, directivo de la organización Familia Metro: “El tren no pudo seguir en movimiento, así que fue remolcado hacia los talleres, donde le harán la inspección técnica”, explicó.

El Metro de Caracas había anunciado que funcionaría este viernes con normalidad… sin embargo, esta mañana, en la estación Ruiz Pineda, se quedó sin energía y ordenaron el desalojo de los vagones, por lo que obligaron a las personas caminar de regreso a la estación Las Adjuntas pic.twitter.com/DNcmFF9Y3w — Sergio Novelli (@SergioNovelli) March 29, 2019

En un recorrido realizado por Efecto Cocuyo se pudo constatar que hay estaciones de Línea 1 que están trabajando con solo un acceso abierto, como Sabana Grande. En el caso de Chacao, solo una caseta a las 10:30 am tenía personal mientras que un miliciano vigilaba la entrada a los torniquetes. Además, los trenes pasan con cada vez mayor lentitud. “El Metro está funcionando en un 75%”, afirmó Vivas.

El ingeniero indicó que hay estaciones vacías por la falta de personal, pues muchos empleados se han ido por la crisis del país y los bajos sueldos en la compañía. “No hay suficientes personas para cubrir las casetas adicionales”.

En todas las rutas la cantidad de unidades es menor a la usual: en Línea 1 operan 25 de 27, en la 2 hay 17 y en la tres solo 11. “Seguimos con los problemas de mantenimiento y falta de repuestos”, agregó.

Vivas descartó que en este momento sea un riesgo utilizar el Metro, pues aunque el servicio ha decaído de manera progresiva, todavía no ha llegado a un punto de colapso.

“Aún no representa un riesgo usar el servicio. Pero el Metro efectivo al que estuvimos acostumbrados ya no existe. Si no se toman las atenciones necesarias, podría llegar a un colapso y ahí sí sería peligroso utilizarlo“, advirtió.

Un trabajador del Metro que habló bajo anonimato señaló que están operando en contingencia, por si vuelve a fallar la energía. “Trabajamos con pocas unidades y con tiempos de parada largos. No estamos en condiciones para operar con normalidad”, dijo.

El deterioro es visible en las instalaciones: en Plaza Venezuela los bombillos sirven con intermitencia, las entradas de la mayoría de las estaciones huelen a orine, los usuarios ya no respetan reglas como no comer en los andenes y hay unidades repletas de sucio.

