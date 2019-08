Palma Sola no es apta como balneario según análisis de laboratorio

Los resultados del análisis realizado a cuatro tomas de agua en la playa del balneario de Palma Sola, en el municipio Juan José Mora (Morón), del estado Carabobo, arrojó presencia de residuos de petróleo, aceites y grasas, violando así los parámetros contenidos en las “Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos” (PDF), publicadas en el decreto No. 833 de diciembre de 1995.

Los aceites y grasas totales variaron entre 7 y 71 miligramos por litro en tres de las cuatro tomas, violando la disposición legal de no más de 0,3 mg/l de aceites minerales. Así mismo, los residuos de petróleo (Hidrocarburos Totales de Petróleo, TPH en inglés) oscilaron entre 6 y 66 mg/l aunque las normas establecen que deben estar totalmente ausentes.

El documento, al que tuvo acceso Efecto Cocuyo y que se puede descargar en formato PDF (Análisis de Muestras Palma Sola), concluye que: “las aguas no son aptas para el uso de balneario (tipo 4), tomando en cuenta los niveles de hidrocarburos, aceites y grasas reportados”.

Por tanto, Palma Sola será eliminada de las listas de playas aptas, publicadas en febrero de 2019 en la que se incluyen Palma Sola y Planta Centro, detalla una fuente dentro del Ministerio de Ecosocialismo. “Se envió el análisis a la dirección general de calidad ambiental en Caracas para que sacaran a Palma Sola del listado porque los anuncios usados también en Semana Santa estaban publicándose en las cuentas de redes sociales del Minec otra vez”.

Para el cierre de esta nota el Ministerio de Ecosocialismo no había posteado el nuevo listado de playas aptas de Carabobo, aunque reproducía la de otros estados usadas durante el año.

Resultados detallados

El informe del laboratorio privado Hidrolab Toro Consultores, firmado por su director gerente y técnico, el ingeniero Miguel Mura y revisado por Olgy Figuera, Líder de gestión de calidad de la empresa, y al que tuvo acceso EfectoCocuyo, fue enviado el viernes, 6 de agosto, al ingeniero Yonny Carmona en el Ministerio de Ecosocialismo.

En el mismo se detalla que no se encontró presencia de benceno, tolueno ni xileno (BTX), aunque admiten que su presencia no está reglamentada. Así mismo los metales pesados (hierro, plomo, cobre, zinc) están por debajo de la norma de 1995 y las grasas totales superarían el máximo aceptado solo en una de las muestras, la No. 3, tomada en el extremo más lejano del rompeolas.

Sin embargo, una mirada detallada de las normas permite encontrar que para el agua tipo 4 (balnearios, deportes acuáticos, pesca deportiva, comercial y de subsistencia), el pH debe rondar entre 6,5 y 8,5, y los metales deben ser indetectables. Sin embargo, la muestra No. 1 está ligeramente por debajo de la norma (6,34) mientras que exhibe también 4,69 miligramos de hierro por litro. Sin embargo, la presencia de hierro no está normada para el agua tipo 4 sino solo para la de consumo humano.

Continúa el derrame

El pasado viernes 9 de agosto el diputado Carlos Lozano (MUD-Carabobo) denunció que el derrame de fuel oil aún continuaba en Planta Centro mostrando un video en qué se evidenció la presencia de hidrocarburos sobre el agua en los alrededores de la termoeléctrica.

El parlamentario habló además con pescadores que dijeron que tenían muchos días sin salir a la faena o enfrentando la imposibilidad de vender lo que capturan por el temor a que el pescado esté contaminado. Así mismo habló con uno de los miembros de una cuadrilla de cuatro personas que estaban limpiando la arena con uniformes de PDVSA.

