Actividades académicas se reanudarán el lunes 18 de marzo

A partir del lunes 18 de marzo se reanudarán las actividades académicas, luego de que fueran suspendidas esta semana debido al Megaapagón que afectó a todo el país.

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, indicó que el gobernante Nicolás Maduro decidió que las clases se reactivarán en todos los niveles.

“Las actividades académicas se mantienen suspendidas y se reanudan el próximo día lunes, de manera que las unidades educativas afectadas puedan ser limpiadas”, señaló el funcionario durante transmisión en el canal del Estado Venezolana de Televisión.

Aseguró que este jueves se desarrolló con normalidad el servicio en el Metro de Caracas, Ferrocarril y Metrocable. No hizo mención de que tres estaciones de la Línea 1 no funcionaron en la mañana ni de que el miércoles 13 de marzo ocurrió una colisión de trenes entre Los Cortijos y La California.

“No tenemos ninguna situación que señale otra cosa que no sea hablar del buen desenvolvimiento de las actividades en el Metro”, agregó.

Rodríguez indicó que se continúa con la recuperación del servicio de agua, cuya falla obligó a los ciudadanos a buscarla en quebradas, incluyendo la que desemboca a orillas del contaminado río Guaire. “Están todas las plantas de tratamiento en funcionamiento y paulatinamente el servicio ha llegado a todos los sectores”, señaló.

Insistió en que la población debe ayudar a “ahorrar” energía, así que recomendó apagar la computadora cuando no se utiliza, no dejar los cargadores conectados si no se usan y apagar la luz si se está fuera de la habitación.

El ministro de Comunicación había informado el miércoles, que este fin de semana, 16 y 17 de marzo, se reanudarán los ejercicios militares en una segunda fase. Los llamaron “Ejercicios de acción integral para la protección del pueblo y los servicios estratégicos de la nación”.

Éstos-dijo- tienen la finalidad de proteger de manera integral todo el Sistema Eléctrico Nacional y el sistema de agua.

