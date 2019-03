Acnur desaloja de hotel a militares y policías que cruzaron hacia Colombia para respaldar a Guaidó

En una entrevista ofrecida al medio W Radio Colombia, militares y policías venezolanos denunciaron que la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur) les entregó un documento de desalojo del hotel en el que se encuentran hospedados. Los militares emigraron hacia Colombia para respaldar al presidente encargado, Juan Guaidó.

“Nos dieron una carta que decía que teníamos de tres a cuatro días para buscar a dónde irnos, nos dijeron que teníamos de tres a cuatro días para ir buscando dónde irnos, ellos nos iban a entregar una colchoneta, una sábana y 350 mil pesos (unos 110 dólares); más este mapa que estoy mostrando para poder movilizarnos”, advirtió al medio colombiano Luis González Hernández, sargento segundo de la Fuerza Armada Nacional.

“Queremos que Guaidó venga”, pidieron los funcionarios que esperan que el dirigente opositor pueda solucionar la situación.

“Queremos una pronta solución a nuestro problema aquí. No tenemos comunicación con nuestro presidente Juan Guaidó. Éramos sustento de hogar de nuestros familiares en Venezuela y aquí no estamos generando nada. Estamos a la deriva prácticamente, y nos han enviado a los diputados Gaby Arellano y José Manuel Olivares y no han podido resolver nada”, dijo González.

Agregó que en las afueras del hotel quedan funcionarios sin atender ya que Acnur “no tiene más recursos para atender a nadie”, dijo. Los miembros de los cuerpos de seguridad y defensa desmintieron que no hayan sido atendidos.

Capitán del ejercito Jean Marchena Castillo, desmiente que militares que cruzaron la frontera en apoyo al presidente (E) @jguaido, no fueran atendido por la delegación venezolana.

“Yo me comunico directamente con los diputados… es mentira que nos ofrecieron 20.000 dólares” dijo pic.twitter.com/LoWIt612WJ — Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) March 16, 2019

El capitán del Ejército Jean Marchena Castillo, desmintió en otra declaración la versión de que los militares no hayan sido atendidos por los diputados en el exilio y el Gobierno colombiano, como lo había asegurado Nicolás Maduro.

“Es mentira que no tenemos comunicación. Yo me comunico directamente con nuestros diputados Arellano y Olivares y estamos trabajando. Desmentimos que vinimos para acá porque nos ofrecieron 20.000 dólares”, dijo Marchena.

El militar afirmó que está en territorio colombiano para “sacar al usurpador Maduro” y contribuir con la entrega de la ayuda humanitaria.

Lea la nota completa Aquí

Comentarios