Venezolanos en el exterior también salen a manifestar #2Feb

Venezolanos residentes en distintos países atendieron a la convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y vestidos de tricolor salieron a las calles para expresar su rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. Este 2 de febrero, grupos de connacionales se reunieron en decenas de ciudades de España, Bélgica, Italia, Alemania, Australia, Estados Unidos, Chile, Ecuador y otros. Hubo emotivas palabras de diferentes figuras públicas, incluso se viralizó por redes sociales la convocatoria liderada por el cantante madrileño Alejandro Sanz.

Por la diferencia horaria, las primeras banderas venezolanas que ondeban en las calles eran las de residentes de Australia. En Twitter se compartieron imágenes y videos de protestas en Camberra, Sydney y Melburne.

Venezuelans protests against Nicolas Maduro worldwide. This video is coming from #melbourne #australia.

Hundreds of other protests are scheduled throughout the day across the world. #2feb #2FVzlaEnLaCalle #venezuelapic.twitter.com/2H0iZIYnxC

