Trump reitera sus exigencias a México mientras López Obrador insiste en el "diálogo" - Efecto Cocuyo

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este viernes 31 de mayo en sus críticas a México al asegurar que “se ha aprovechado de EEUU durante décadas” y ha hecho una “fortuna“, a la vez que apuntó que “es hora” de que frenen el flujo migratorio, un día después de amenazar con imponer nuevos aranceles.

“México se ha aprovechado de EE.UU. durante décadas. Por culpa de los demócratas, nuestras leyes migratorias son MALAS. México hace una FORTUNA a costa de los EE.UU. (…) y pueden fácilmente solucionar este problema”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

“¡Es hora de que ellos hagan finalmente lo que es debido!”, agregó.

Mexico has taken advantage of the United States for decades. Because of the Dems, our Immigration Laws are BAD. Mexico makes a FORTUNE from the U.S., have for decades, they can easily fix this problem. Time for them to finally do what must be done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2019