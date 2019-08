Gobierno de Argentina recibió una bofetada electoral en las primarias - Efecto Cocuyo

La derrota del gobierno de Argentina en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) de este domingo 11 de agosto era un resultado que se esperaba. Sin embargo, lo que sacudió el panorama político del país austral fue la diferencia tan grande con la que el candidato del oficialismo perdió ante la oposición: la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández se impuso por 15,02 puntos por sobre la dupla de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto en las primarias.

Antes de las Paso, las principales encuestas de Argentina daban como ganador a Alberto Fernández con una diferencia entre los 4 y 7 puntos. Pero los resultados que se conocieron dieron una fuerte sacudida al poder ejecutivo argentino.

A juicio del analista político Hugo Haime, la decisión que casi la mitad del padrón electoral (47,35%) votara al Kirchnerismo fue una consecuencia del incumplimiento de las promesas que hizo hace cuatro años Mauricio Macri: disminución de la pobreza, reducción del índice de inflación y la unificación de los argentinos.

“La población hace cuatro años decidió cambiar una mala gestión de 12 años de gobierno de los Kirchners. Los resultados fueron un cachetazo para el Gobierno. Cuando Macri dijo que iba a unir a los argentinos, incluso hizo lo contrario porque en su discurso de todos estos años polarizó más la gestión de la antigua administración (…) sí se puede entender como un voto castigo”, menciona el analista.

Tras conocerse los resultados de los comicios, el aspirante a la reelección a la presidencia por el partido político Juntos Por el Cambio reconoció la derrota y lamentó que una parte importante de la población escogiera una opción que no fue productiva para la Argentina en las gestiones pasadas. Por su parte, el candidato por el Frente de Todos desestimó ante la opinión pública que los gobiernos Kirchneristas gobernaran mal: “Nunca fuimos locos gobernando. Siempre arreglamos los problemas que otros generaron.”

Hugo Haime prevé que en los próximos meses la oposición al Gobierno de Macri tratará de buscar consensos políticos e iniciará a definir las líneas de su posible gabinete de gobierno. También considera que el oficialismo acentuará su discurso político sobre la eventual crisis en Argentina de repetir un gobierno Kirchnerista en Argentina.

Argentina ya está en crisis. Lo que está utilizando el Gobierno es el argumento de lo que va a venir, y al final es el resultado de sus propias políticas”, comenta Haime.

Una de las reacciones más inmediatas al conocerse los resultados de las Paso fue el comportamiento de la cotización del peso frente al dólar, que aumentó 30% apenas abrieron los mercados. La moneda argentina escaló de 45 a rozar casi los 60 por cada dólar. El resultado “aplastante” de Alberto Fernández en las primarias sacudió el sector financiero del país austral y revivió viejos temores de la gestión del Kirchnerismo como gobierno.

“Los mercados reaccionaron ante la posibilidad de un eventual gobierno de Alberto Fernández que históricamente implementó el control de cambio en Argentina. El Gobierno actual no puede hacer mucho para controlar la cotización porque la desconfianza no está basada en este gobierno sino en el potencial futuro. Además, la oposición no tiene un plan económico serio pensado. No hay un claro escenario pensado”, explica el Director del Centro de Estudios Económicos de OJF, Fausto Spotorno quien estima que para el cierre de esta semana la moneda argentina cotice en 65 pesos por dólar.

La victoria del Kirchnerismo en las primarias de Argentina es un llamado de atención al Gobierno de Mauricio Macri sobre su gestión de los últimos cuatro años. Casi la mitad de los 24 millones 728 mil 146 votantes rechazaron con su voto los resultados de la gestión oficialista en el último periodo presidencial. Aunque en la opinión pública comparan estas Paso 2019 con las de 2015 cuando el macrismo perdió, lo que realmente preocupa es la brecha de más de 10 puntos de los resultados entre ambos candidatos al puesto presidencial.

