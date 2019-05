Denuncian a candidato del PRD panameño por robo de tierras y abuso de poder

Cuando faltan pocos días para la celebración de los comicios presidenciales en Panamá, denuncian públicamente al candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino “Nito” Cortizo, en litigio relacionado con presunto robo de tierras y abuso de poder.

Panamá celebra este domingo elecciones generales y Mariam Reyes, empresaria colombiana nacionalizada panameña, denunció a “Nino” Cortizo de valerse de sus influencias para dejarla en la calle.

“Ya no tengo nada que perder. Perdí a mi esposo, a mis hijos… perdí económicamente todo. No quiero que las panameños pasen por la misma experiencia que pasé yo. No quiero que los panameños tengan a un tirano como Maduro en Venezuela”, señaló Reyes.

Se trata de un litigio de 33 años, que involucra a Reyes y a su esposo Leonardo Porras Zuluaga, asesinado de un tiro en la cabeza, según la denunciante, por hechos relacionados con el reclamo de sus tierras.

Reyes expuso que llegó a Panamá junto a su esposo y sus hijos pequeños en 1984. Adquirieron como inversión una finca de unas 1.400 hectáreas a través de una oferta pública –que ganó en licitación- al Banco Nacional de Panamá en 1986. La tierra tenía varios kilómetros de costas, de cara al mar Caribe y como vecino al hoy candidato presidencial del PRD.

La finca fue adjudicada a Gran Pirámide S.A. (sociedad anónima de Reyes y su esposo) pero la mujer recuerda que recibió una llamada del propio “Nito” Cortizo, donde le dejó claro su “interés” por la hacienda que recién había adquirido. En poco tiempo el banco retuvo sin mayores explicaciones el dinero de la compra y no respondía a sus cartas de reclamo para que se hiciera efectivo el traspaso.

Este sería, según explica, el primero de una serie de episodios, en los que más adelante, el banco les habrían quitado 58.7 hectáreas de la finca sin sustento legal alguno. Alega Reyes que “Cortizo las tenía ocupadas en formal irregular”.

En 1997 el Banco Nacional de Panamá volvió a sacar para la venta pública las fincas que habían sido ocupadas en forma irregular por Cortizo.

“Pusieron a la venta algo que ya nos habían vendido casi diez años antes”, explicó, al dejar claro que con anterioridad había presentado recursos legales ante el Banco Nacional y la justicia panameña.

La denuncia realizada por Reyes expone que llegaron a “cortarle el servicio de acueducto, robarle postes y alambres, se organizó una operación ante la prensa local con el objetivo de “difamarlos” porque eran de origen extranjero”.

El caso de Reyes ha seguido su curso legal en Panamá y a pesar del tiempo refiere que fue “archivado y no resuelto por las autoridades” y hasta invadidas sus tierras por lugareños.

Siete candidatos

Con siete candidatos a la presidencia, Panamá se enfrenta este domingo a elecciones, teniendo como tema central de campaña, la corrupción.

Además de Cortizo por el PRD, se miden en la contienda Rómulo Foux por Cambio Democrático, el candidato independiente Ricardo Lombana, José Blandón del partido Panameñista, el sindicalista Saúl Méndez Rodríguez del Frente Amplio por la Democracia y los candidatos independientes Ana Maltilde Gómez y Marco Ameglio.

