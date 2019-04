Beatriz Becerra deja vicepresidencia de DDHH del Parlamento Europeo

La vicepresidenta de la subcomisión de DDHH del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, anunció este miércoles 17 de abril el abandono del cargo con la satisfacción de haber cumplido con su deber y tras reconocer como “duro” el trabajo realizado.

“Da igual que estés en política 5 años o 50, el camino casi nunca llega a su fin, la tarea nunca concluye. Lo importante es cómo lo afrontas, yo lo he hecho con ánimo de servir en sus dos acepciones: la de ser útil y la de trabajar para otros, para los ciudadanos. Espero haberlo conseguido”, dijo la parlamentaria.

Becerra, quien llevaba cinco años como eurodiputada publicó en la red social Twitter un video de despedida, en el que califica su paso por el parlamento como “apasionante” y “duro”, y reconoce que lo asumió en 2014 “sin experiencia política”.

Desde mi último #EPlenary en el @Europarl_ES #Estrasburgo, me parece el mejor momento para hacer balance y despedirme. He trabajado con la intención de servir (en sus dos acepciones). Muchas gracias, de corazón, a todos los que me habéis acompañado en este apasionante camino. pic.twitter.com/bIEtByjYUG

