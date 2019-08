Trabajadores y comerciantes califican como “abusivo” impuesto decretado por la Sumat

La mañana de este lunes 5 de agosto, comerciantes y concesionarios de los mercados de Caracas se reunieron para rechazar el alza exorbitante de impuestos decretados por la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (Sumat) por orden expresa de la alcaldesa Erika Farías y el Concejo Municipal de Libertador.

De acuerdo a las declaraciones realizadas por Carlos Julio Rojas, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria y del Frente en Defensa del Norte de Caracas, el impuesto no es proporcional a las ganancias obtenidas por los establecimientos, por lo que se está llevando a la quiebra a los negocios caraqueños.

“Erika Farías, a través de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) está estrangulando a los pocos comercios que aún sobreviven a la crisis, esto es impagable y para colmo el Concejo Municipal aprobó esta ordenanza entre gallos y medianoche sin ningún tipo de consulta pública a los caraqueños”, dijo.

Para Rojas, esta ordenanza “dolariza” los impuestos, ya que ancla el valor de los mismos al valor del petro. De esta forma, un negocio que vende ropa debe pagar aproximadamente 450 mil bolívares, mientras que las panaderías y licorerías superan los 5 millones de bolívares en impuestos.

Los vecinos, trabajadores y comerciantes señalaron como “abusiva” la medida durante la asamblea llevada a cabo este lunes, 5 de agosto. “Ellos se las dan de revolucionarios pero como les encanta cobrar las tarifas en divisas, sacándole el dinero de donde no lo tienen al pueblo humilde. Es imposible para una simple vendedora de ropa de un mercado pagar 400 mil bolívares en impuestos, esto son 100 salarios mínimos”, comentó.

Agregaron que la medida había sido tomada el pasado mes de mayo de forma inconsulta. Es por ello, que piden la “nulidad” inmediata de la misma, de lo contrario, Rojas explica preocupado que acabarán con los negocios en la ciudad, los cuales se han reducido ya en un 50 % según los datos que manejan en la Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria que él coordina.

Por su parte, Edith Rangel, vocera del Frente de Trabajadores No Dependientes comentó que el aumento de los impuestos “va en contra de los acuerdos que Venezuela suscribió con la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en el año 2015 para la transición de la economía informal a la formal, que establecía (entre otras medidas) bajar los impuestos (no subirlos) para que los trabajadores no dependientes y la economía informal se fueran transformando a la economía formal para desarrollar el país”.

En asamblea, tomaron la decisión de firmar un manifiesto conjunto donde comerciantes y vecinos rechazan el decreto del Sumat. Adicionalmente, el próximo lunes, 12 de agosto, realizarán una protesta; los detalles serán anunciados en los próximos días.

