Reaparece la carne a Bs. S 9.895 en los abastos y supermercados

Reaparece la carne. Entre agosto de 2018 y febrero de 2019, el equipo de Efecto Cocuyo pudo conseguir carne en los supermercados solo dos veces. En agosto, el kilo costaba 129 bolívares soberanos, y este 1 de febrero cuesta 9.895 bolívares soberanos.

Fue el pasado 10 de octubre la última vez que Efecto Cocuyo encontró carne en los anaqueles durante el monitoreo semanal. Costaba en ese momento Bs. S 475, y desde entonces y hasta hoy, no aparecía la proteína.

La carne registra un aumento de 7.570,54% en menos de seis meses. Con el dinero que usa hoy una persona para comprar un kilo de carne, en agosto de 2018 podía comprar 77 kilos.

Reapareció y aumentó también el cartón de huevos. Más de seis meses pasaron desde que Efecto Cocuyo no se topaba con el producto en los supermercados. Pasó de costar 93 bolívares soberanos en agosto, a costar 9.700 bolívares soberanos este 1 de febrero. Incrementó su precio casi 100 veces.

El kilo de pasta tuvo un aumento 16,10%. El 18 de enero costaba Bs. S 7.390 y este 1 de febrero cuesta Bs. S 8.580.

También subió de precio el plátano. El kilo pasó de 1.765 bolívares soberanos a 2.575 bolívares soberanos en cuatro días. Esto equivale a un aumento de 45,89%.

La escasez no fue preponderante esta vez. No se ofertaba café, jabón en panela y mantequilla, pero sí leche líquida, leche en polvo, jabón en polvo y aceite de cocina. Productos que normalmente no se consiguen.

El litro de aceite cuesta Bs. S 7.495; el de leche Bs. S 3.395 y el kilo de jabón en polvo Bs. S 9.990.

Todos estos aumentos dentro de un país que atraviesa un proceso hiperinflacionario. Donde el sueldo mínimo no alcanza para comprar un cartón de huevos y un kilo de jabón para lavar ropa.

